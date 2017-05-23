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V2 написав:Як Садовий підтримує місцеву промисловість:
Самая крупная закупка 2018 года на рынке автобусов планируется во Львове. Напомним, город с помощью ЕБРР намерен приобрести 150 городских автобусов. На днях стало известно, кому же достанется крупнейший заказ 2018. Треть всего объема (50 штук) будет закуплено у львовского ООО СП «Электронтранс», а 100 автобусов поставит белорусский МАЗ. http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41259
Не уявляю, щоб щось подібне трапилось, наприклад, в Білорусі чи Туреччині.
При цьому, своїх виробничих потужностей, крім Електрону, - безліч. Прикро!
В реалі - у Електрона надзвичайно слабкі потужності. Їм важко буде навіть 50 шт. до кінця року виготовити
2 роки тому, мождливо рік уже була афера з поставкою 65 автобусів Електрон для ЛЬвова. Як виявилось - поставили повітря, а місто за те повітря заплатило вперед бабоси Почала розручувати прокуратура військова, за кілька днів прокурор, що вів справу отримав від міста трикімнатну квартиру далі справа затихла і автобуси потроху поставляли ще певний час, аби закрити замовлення
Пан Долярчик! До варiантiв а, б, в додайте: г) берете дешевеньку однушку 48 квадратiв та зробите з неi «двушку» - будете мати аж бiгом 12000+комуналь. Витрати на ремонт - меншI. Про зустрiч в Antalya: радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня. Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
jump написав:за 3 місяці польська Песа поставила їм 40 шт.
З песою не все так просто. Та й тендер робився суто під них, в іншому випадку просто розтягнули б виконання замовлення на кілька років, але підтримали б своїх!
Водночас у «Песи» вагони з такими характеристиками вже готові. Ще 2012 року Москва замовила 120 трьохсекційних вагонів у польського концерну. Більшу частину трамваїв купили, а понад 20 виготовлених вагонів залишилися на польських заводах. Тож ті вагони вирішили приютити в Києві. http://nashigroshi.org/2016/05/19/klych ... la-rosiya/
А той полікарбонат витримає вітри-сніги-лід? Чула, що дашки з нього не витримують нашої погоди. Але це для мене варіант. В мене південна сторона, і трава все одно зеленіша ніж в сусіда. Треба буде про це подумати. Його ж також на арматуру кріпити, правильно?
geoleo написав:Здача мала бути в 2016, в цьому і проблемність, і червоний сигнал, що лізти туди можна лише з великим апетитом до ризику. Поверхів було 7, стало 9, це ок. Секцій три, також ок. Під Голоском - пряма вулиця, які там можуть бути питання про доїзд? Тамбури, комори, вид з вікон - несуттєво, бо під економ-здачу все піде. Це якщо здадуть будинок протягом ближчих років.
Дякую, проїдуся якось гляну.
Долярчик написав:.. тобто, проф. обладнання?
В оренду здають: а) Кухні - приміщення, де роблять майстер-класи з кулінарії, щось типу приміщення для майстер шеф в оренду. В нас уже такі з'являються, є попит. б)Квартири студіо - це коли нема перегородок, відгороджений тільки санвузол. в)1-кімнатні - тут ясно.
так ось, б) в) фактично однакові по ціні
Так само робиться каркас як і під профільну б*** на паркан і до нього крутиться через шайби з гумою полікарбонат.В мене павільон над з бассейном з нього вже три зими пережив.Якщо з сихівського мосту в сторону центру з,їхати там направо перед заправкою заїзд фірма Металхолдинг не знаю як зараз , але раніше вони торгували німе.ким полікарбонатом в різних колорах.
Долярчик написав:і Ви, невимушено, за ті кошти, купуєте квиток на літак до Туреччини, де смакуєте чудовий, ДВОХ-кілограмовий йогурт у гостях в пана Акурта!
...або, другий варіант: запрошуєте Долярчика, прикрутити Вам паркан і "випити з Вами запашної кави"
akurt написав:Про зустрiч в Antalya: радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня. Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).
Я згідна. Запрошую! Якщо у Вас, пане Долярчик, серйозні наміри щодо паркану, то каву, мед, йогурти, шашлик забезпечую, металеві кутники вже шукаю разом з полістиролом/полікарбонатом за Bolt рекомендаціями.
Мої умови, пане Долярчик: - прикрутити паркан, а то є висотні роботи на висоті від 1,8 до ~4м - так прикрутити, щоби тримався хоч 2-3 сезони, поки ростуть туї - приходите з дружиною і дітьми - після травневих свят - бартер на: каву, мед, йогурт, шашлик
Якщо такі умови підходять, пишу свій номер у приват.
Зверніть увагу, що я не ображуся, якщо передумаєте, з якихось причин не зможете чи інше. Подумайте добре, щоби мені або Вам не довелося читати таке на свою адресу:
geoleo написав:Та не соромтеся вже, визнайте, що вас розвели)
Пане akurt, дякую за запрошення, скористаюся в іншому сезоні, спершу огорожа. В нас мед іще не качали, тільки в травні. Йогурт Галичина досі по 17, в АТБ по 15, але я перейшла на польський грецький натуральний йогурт, 1-кілограмовий, коштує 58,29 грн - додаю в салати, вчора навіть готувала суп. От рецепт: цибуля порей, стебло селери, моркву тушити на воді, коли готова, додати столову ложку грецького йогурта, перець і то подрібнити в блендері. Легко, надзвичайно ситно, корисно. Здивуйте дружину!
akurt написав:Пан Долярчик! До варiантiв а, б, в додайте: г) берете дешевеньку однушку 48 квадратiв та зробите з неi «двушку» - будете мати аж бiгом 12000+комуналь. Витрати на ремонт - меншI. Про зустрiч в Antalya: радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня. Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).
...ну дивіться, варіант г) був хороший до сьогодні, поки тут не написала панянка Ламбада про те, що кухні-студії здаються в ту саму ціну, що і звичайні однухи!- а це 7+7=14тис.грн(мінімум) Тож, бачимо, що так ще можна на 2(а то і 4) тис. зрубати більше, ніж здавати перероблену двуху!
п. с. ...а "подивитись на бджоли" в сосновому лісі в Анталії - було б цікаво!(за умови, що і вищезгадана панянка, погодилась би на подорож разом )
Lambada Дякую, мені приємно за довіру до моєї скромної персони! ....і Я, начебто, там наставив смайликів, щоб це сприймали як жарт, але.... ....але, якщо підійти до цього трохи серйознішше, то: - і умови підходять, але мені не підходить моя ПРИВ'ЯЗАНІСТЬ до моєї роботи/бізнесу(як пес на ланцюгу ) ...от тому, Я тут часто "волаю" про підказку для "пасивного прибутку", або для зменшення моїх трудоднів, не втрачаючи при цьому розмір свого.... прибутку!
...тож, вибачте..... - але, мені, всеодно, приємно за довіру і за хороші умови бартеру!
п. с. ... також приємно, що і пан Акурт кличе вгості..... - МОЛОДЦІ!!!