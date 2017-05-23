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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:43

  V2 написав:Як Садовий підтримує місцеву промисловість:

Самая крупная закупка 2018 года на рынке автобусов планируется во Львове. Напомним, город с помощью ЕБРР намерен приобрести 150 городских автобусов. На днях стало известно, кому же достанется крупнейший заказ 2018.
Треть всего объема (50 штук) будет закуплено у львовского ООО СП «Электронтранс», а 100 автобусов поставит белорусский МАЗ.
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41259

Не уявляю, щоб щось подібне трапилось, наприклад, в Білорусі чи Туреччині.

При цьому, своїх виробничих потужностей, крім Електрону, - безліч.
Прикро!



МАЗ - 122 шт. євро
Електрон - 147 шт. євро
25 шт. різниця!

В реалі - у Електрона надзвичайно слабкі потужності. Їм важко буде навіть 50 шт. до кінця року виготовити

2 роки тому, мождливо рік уже була афера з поставкою 65 автобусів Електрон для ЛЬвова. Як виявилось - поставили повітря, а місто за те повітря заплатило вперед бабоси 8) Почала розручувати прокуратура військова, за кілька днів прокурор, що вів справу отримав від міста трикімнатну квартиру 8)
далі справа затихла і автобуси потроху поставляли ще певний час, аби закрити замовлення :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:50

Пан Долярчик!
До варiантiв а, б, в додайте:
г) берете дешевеньку однушку 48 квадратiв та зробите з неi «двушку» - будете мати аж бiгом 12000+комуналь. Витрати на ремонт - меншI.
Про зустрiч в Antalya:
радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня.
Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:В реалі - у Електрона надзвичайно слабкі потужності. Їм важко буде навіть 50 шт. до кінця року виготовити


Богдан - потужності близько 2 тис. на рік.
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41117
+
Ивано-Франковск получил первый из 30 автобусов в 2018 г.
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41230

Еталон
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41219

Атаман
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40237

Було б бажання!
Одна справа язиком молоти, який великий патріот, інша справа це довести ділом! :(
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:05

  V2 написав:
  jump написав:В реалі - у Електрона надзвичайно слабкі потужності. Їм важко буде навіть 50 шт. до кінця року виготовити


Богдан - потужності близько 2 тис. на рік.
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41117
+
Ивано-Франковск получил первый из 30 автобусов в 2018 г.
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41230

Еталон
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41219

Атаман
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40237

Було б бажання!
Одна справа язиком молоти, який великий патріот, інша справа це довести ділом! :(


минулого року Київ оголосив тендер на закупівлю трамваїв.
за 3 місяці польська Песа поставила їм 40 шт.
уже майже рік Електрон вимучує 11! трамваїв для того ж Києва
просто співставте 8)

щодо патріотизму :lol: садік дуже хитрий і підступний лис, який вдало прикривається вишиванками, побожністю і псевдовідкритістю.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:за 3 місяці польська Песа поставила їм 40 шт.


З песою не все так просто. Та й тендер робився суто під них, в іншому випадку просто розтягнули б виконання замовлення на кілька років, але підтримали б своїх!

Водночас у «Песи» вагони з такими характеристиками вже готові. Ще 2012 року Москва замовила 120 трьохсекційних вагонів у польського концерну. Більшу частину трамваїв купили, а понад 20 виготовлених вагонів залишилися на польських заводах. Тож ті вагони вирішили приютити в Києві.
http://nashigroshi.org/2016/05/19/klych ... la-rosiya/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:49

П

  Lambada написав:
  Bolt написав:Так полікарбонатними плитами наростити.Але забагато тіни погано.Трава погано росте.

А той полікарбонат витримає вітри-сніги-лід? Чула, що дашки з нього не витримують нашої погоди. Але це для мене варіант.
В мене південна сторона, і трава все одно зеленіша ніж в сусіда. Треба буде про це подумати. Його ж також на арматуру кріпити, правильно?

  geoleo написав:Здача мала бути в 2016, в цьому і проблемність, і червоний сигнал, що лізти туди можна лише з великим апетитом до ризику. Поверхів було 7, стало 9, це ок. Секцій три, також ок. Під Голоском - пряма вулиця, які там можуть бути питання про доїзд? Тамбури, комори, вид з вікон - несуттєво, бо під економ-здачу все піде. Це якщо здадуть будинок протягом ближчих років.

Дякую, проїдуся якось гляну.

  Долярчик написав:.. тобто, проф. обладнання?

В оренду здають:
а) Кухні - приміщення, де роблять майстер-класи з кулінарії, щось типу приміщення для майстер шеф в оренду. В нас уже такі з'являються, є попит.
б)Квартири студіо - це коли нема перегородок, відгороджений тільки санвузол.
в)1-кімнатні - тут ясно.

так ось, б) в) фактично однакові по ціні

Так само робиться каркас як і під профільну б*** на паркан і до нього крутиться через шайби з гумою полікарбонат.В мене павільон над з бассейном з нього вже три зими пережив.Якщо з сихівського мосту в сторону центру з,їхати там направо перед заправкою заїзд фірма Металхолдинг не знаю як зараз , але раніше вони торгували німе.ким полікарбонатом в різних колорах.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:і Ви, невимушено, за ті кошти, купуєте квиток на літак до Туреччини, де смакуєте чудовий, ДВОХ-кілограмовий йогурт у гостях в пана Акурта!

...або, другий варіант: запрошуєте Долярчика, прикрутити Вам паркан і "випити з Вами запашної кави"

  akurt написав:Про зустрiч в Antalya:
радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня.
Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).


Я згідна. Запрошую!
Якщо у Вас, пане Долярчик, серйозні наміри щодо паркану, то каву, мед, йогурти, шашлик забезпечую, металеві кутники вже шукаю разом з полістиролом/полікарбонатом за Bolt рекомендаціями.

Мої умови, пане Долярчик:
- прикрутити паркан, а то є висотні роботи на висоті від 1,8 до ~4м
- так прикрутити, щоби тримався хоч 2-3 сезони, поки ростуть туї
- приходите з дружиною і дітьми
- після травневих свят
- бартер на: каву, мед, йогурт, шашлик

Якщо такі умови підходять, пишу свій номер у приват.

Зверніть увагу, що я не ображуся, якщо передумаєте, з якихось причин не зможете чи інше.
Подумайте добре, щоби мені або Вам не довелося читати таке на свою адресу:
  geoleo написав:Та не соромтеся вже, визнайте, що вас розвели)


Пане akurt,
дякую за запрошення, скористаюся в іншому сезоні, спершу огорожа.
В нас мед іще не качали, тільки в травні.
Йогурт Галичина досі по 17, в АТБ по 15, але я перейшла на польський грецький натуральний йогурт, 1-кілограмовий, коштує 58,29 грн - додаю в салати, вчора навіть готувала суп. От рецепт:
цибуля порей, стебло селери, моркву тушити на воді, коли готова, додати столову ложку грецького йогурта, перець і то подрібнити в блендері. Легко, надзвичайно ситно, корисно. Здивуйте дружину! :wink:
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Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:13

  akurt написав:Пан Долярчик!
До варiантiв а, б, в додайте:
г) берете дешевеньку однушку 48 квадратiв та зробите з неi «двушку» - будете мати аж бiгом 12000+комуналь. Витрати на ремонт - меншI.
Про зустрiч в Antalya:
радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня.
Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).

...ну дивіться, варіант г) був хороший до сьогодні, поки тут не написала панянка Ламбада про те, що кухні-студії здаються в ту саму ціну, що і звичайні однухи!- а це 7+7=14тис.грн(мінімум) Тож, бачимо, що так ще можна на 2(а то і 4) тис. зрубати більше, ніж здавати перероблену двуху! :idea:

п. с.
...а "подивитись на бджоли" в сосновому лісі в Анталії - було б цікаво!(за умови, що і вищезгадана панянка, погодилась би на подорож разом :wink:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:08

беремо дрельку/болгарку/свердла/ключі рожкові/накидні))

Lambada
Дякую, мені приємно за довіру до моєї скромної персони! :oops:
....і Я, начебто, там наставив смайликів, щоб це сприймали як жарт, але....
....але, якщо підійти до цього трохи серйознішше, то: - і умови підходять, але мені не підходить моя ПРИВ'ЯЗАНІСТЬ до моєї роботи/бізнесу(як пес на ланцюгу :roll: )
...от тому, Я тут часто "волаю" :D про підказку для "пасивного прибутку", або для зменшення моїх трудоднів, не втрачаючи при цьому розмір свого.... прибутку! :D

...тож, вибачте.....
- але, мені, всеодно, приємно за довіру і за хороші умови бартеру!

п. с.
... також приємно, що і пан Акурт кличе вгості..... - МОЛОДЦІ!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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