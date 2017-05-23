Bolt написав:Lambada написав:
Так само робиться каркас як і під профільну б*** на паркан і до нього крутиться через шайби з гумою полікарбонат.В мене павільон над з бассейном з нього вже три зими пережив.Якщо з сихівського мосту в сторону центру з,їхати там направо перед заправкою заїзд фірма Металхолдинг не знаю як зараз , але раніше вони торгували німе.ким полікарбонатом в різних колорах.
На полікарбонат би не наважився. Дорогий він й не настільки довговічний як нормальний "профнастил".
Маю діряву огорожу. Інколи також задумуюсь про "закритись від сусідів"
На певні сегменти огорожі обрав би краще профнастил.
Нагуглив щойно -
Можна прочитати для загального розвитку й мінімального вникання в тему
З власного досвіду: добре коли огорожа не потребую частого ремонту й фарбування.
Забагато часу (життя) краде цей процес.