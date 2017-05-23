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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:37

  Bolt написав:
  Lambada написав:
  Bolt написав:Так полікарбонатними плитами наростити.Але забагато тіни погано.Трава погано росте.

Так само робиться каркас як і під профільну б*** на паркан і до нього крутиться через шайби з гумою полікарбонат.В мене павільон над з бассейном з нього вже три зими пережив.Якщо з сихівського мосту в сторону центру з,їхати там направо перед заправкою заїзд фірма Металхолдинг не знаю як зараз , але раніше вони торгували німе.ким полікарбонатом в різних колорах.


На полікарбонат би не наважився. Дорогий він й не настільки довговічний як нормальний "профнастил".
Маю діряву огорожу. Інколи також задумуюсь про "закритись від сусідів" 8)
На певні сегменти огорожі обрав би краще профнастил.
Нагуглив щойно - клац
Можна прочитати для загального розвитку й мінімального вникання в тему :)

З власного досвіду: добре коли огорожа не потребую частого ремонту й фарбування.
Забагато часу (життя) краде цей процес.
ST_11
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  #<1 ... 219220221222
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