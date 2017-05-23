Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так само робиться каркас як і під профільну б*** на паркан і до нього крутиться через шайби з гумою полікарбонат.В мене павільон над з бассейном з нього вже три зими пережив.Якщо з сихівського мосту в сторону центру з,їхати там направо перед заправкою заїзд фірма Металхолдинг не знаю як зараз , але раніше вони торгували німе.ким полікарбонатом в різних колорах.
На полікарбонат би не наважився. Дорогий він й не настільки довговічний як нормальний "профнастил". Маю діряву огорожу. Інколи також задумуюсь про "закритись від сусідів" На певні сегменти огорожі обрав би краще профнастил. Нагуглив щойно - клац Можна прочитати для загального розвитку й мінімального вникання в тему
З власного досвіду: добре коли огорожа не потребую частого ремонту й фарбування. Забагато часу (життя) краде цей процес.
Дашок з полікарбонату вже років шість стоїть.Причому з Епіцентрівського китаю.Теж думав над б*** але в спеку вона буде сильно нагріватись на сонці.Тож зробив з сонячної сторони паркан з рам з профтруби в які вварив каніліровану сітку(гуглиться)Фірма на території Конвеєра в Рясній виготовляє.
Апдейт по профільованій б-л-я-сі. Той лист найдешевшої профільної б-л-яхи, що минулої п'ятниці коштував 250 грн, сьогодні вже 287 грн. Металобаза на Пластова-Кукурдзяна. У п'ятницю долар в обмінниках купували по 26,2 сьогодні 26,1. Це так само правильно, як з цінами на котлован Місто мрій? Як думаєте, товариство?
Тим часом, натрапила на відгук ще однієї особи, хто був на Форумі Новобудов і написав про це на фб - Stepan Veselovsky з Львівського IT Cluster.
[b]З підслуханої розмови двох девелоперів (будівельників): - Олєжка, ми робили проект, розраховували продати його повністю ІТшникам. - Ваня, і що продали таки тим ІТшникам? Розкажи як? Ми тоже хочемо. - Та нє, знов купили якісь пацани з барсєтками і на старих мерсах. Фіг його знає як тим мажорам з ІТ продавати. Якісь вони не понятні. Хз як з ними працювати.
Такі розмови звичайно не рідкість в девелоперських кругах. Всі носом чують, що це одна з небагатьох ЦА, яка здатна купувати нерухомість на первинному ринку. Але сумно те, що ніхто з них не читає аналітики і звітів. Візьмемо для прикладу навіть наше останнє дослідження, яке не скачав з нашого сайту жоден девелопер. А це дослідження дає цифри і трохи більше розуміння ніж просто девелоперське відчуття.
А цифри такі: - У 2016 році - ІТшниками викуплено 15,4% всіх квартир у Львові на первинному ринку. Сума склала - трохи більше 40 млн. дол. - Також львівськими ІТшниками було витрачено 6,1 млн. дол. на купівлю житла на вторинному ринку - 7% ІТшників володіють як квартирою так і будинком. - 6% надають пеевагу заміським будинкам - У тому самому 2016 році вони витратили на оренду житла 18,2 млн дол. Приблизно половина всіх ІТшників орендує житло. - Також за останні три роки вони придбали земельних ділянок на 26,5 млн. дол.
Минулого тижня я мав змогу ознайомитися з проектами які будуються у Львові на спеціалізовані виставці. Для вас, мої дорогі друзі, короткі спостереження: - У Львові поменшало совкового гівна в проектах новобудов. Зараз девелопери трохи думають чи їх будинок буде псувати вигляд міста чи навпаки змінювати його в позитивну сторону. - Про підземні паркінги почало дбати більше девелоперів, але більшість все ж таки не вловлюють тренди, що автомобілів у сім’ї стає навіть не один, а два. В результаті внутрішні дворики перетворюються на склад автомобілів. Девелопери не готові інвестувати в комфорт покищо. - Радує також те, що девелопери забороняють склити балкони покупцям нерухомості. Також почали задумуватися про кондиціонери на фасадах, дехто проектує навіть спеціальні ніші. Час покаже, чи це все серйозно чи просто балачки, щоб задовільнити тих клієнтів для яких естетика важлива. - Появилося багато котеджних містечок, деякі з них навіть дуже цікаві і гарні. Життя за містом, це наступний тренд який нас чекає. - Всі девелопери хочуть продавати житло ІТшникам. Ніхто незнає як, але всі хочуть.
Коротка підказка для девелоперів, як робити проекти які цікаві ІТшникам: 1. Дизайн має значення. Не робіть совкового гівна. Думайте про естетику і чи ваш проект змінює місто у позитивну сторону. 2. Комфорт має значення. Робіть паркінги, внутрішні дворики вільні без машин, дбайте про безпеку своїх майбутніх мешканців. 3. Для представників моєї індустрії сусіди мають значення. Збирайте дані про людей які купують у вас житло. Вмійте описати і пояснити соціальний портрет людей які вже придбали у вас житло. Ніхто не хоче жити поруч з чуваками з барсєтками. 4. Комунікуйте правильно свої цінності і переваги черз правильні канали. Я думаю білборди, це точно не той канал комунікації який вам потрітбен. Є вже Інтернет, вмійте ним користуватися. 5. Локація має значення. Вибирайте її з розумом. 6. Найміть правильних людей, які вміють читати і аналізувати, розуміти клієнта, його потреби і цінності. Просто м. кв. вже давно не цінність. 7. Будуйте спільноти, об’єднуйте людей і знайомте між собою ще до того як вони почали жити у вашому будинку. 8. Вирішуйте більшість питань самостійно і враховуйте це під час процесу проектування. Не віддавайте це на вирішення ОСББ. Прийняти рішення де кворум 100 людей майже нереально. 9. Будуйте зарядки для електромобілів. 10. Думайте і не тупіть.
Lambada написав: [b]З підслуханої розмови двох девелоперів (будівельників):
Коротка підказка для девелоперів, як робити проекти які цікаві ІТшникам:
3. Для представників моєї індустрії сусіди мають значення. Збирайте дані про людей які купують у вас житло. Вмійте описати і пояснити соціальний портрет людей які вже придбали у вас житло. Ніхто не хоче жити поруч з чуваками з барсєтками. окація має значення. Вибирайте її з розумом.
Читайте, аналізуйте та будуйте з розумом.
#ярадийщосовкастаєменше[/b]
Маю сусідами купу айтішнегів далеко не ангели
деякі лазять із своїми псами по дитячих площадках, хоча збоку є площадка-пустир для вигулу, неподалік ліс. Неодноразово тим "культуралам" роблять зауваження, але це як горохом об стіну. Купи лайна псячого за собою жодного разу не прибрали. Розтираємо той послід почергово ставлять автівки як хочуть і де хочуть, хоча є купа місця для паркування особливо дістає пердота на б***, лайносах, різних коритах, яка майже у під"їзд заїжджає, ставить на підйомі і спуску, де вузький роз"їзд, але стоїть лямпа - "аби того лайноса часом не поцупили" ригають, ричать, жахливо товчуться у своїх квартирах, так ніби то були якісь спортплощадки або виробничі площі "яжематі" ходять і поводяться зі своїми відприсками, так ніби їм увесь світ винен
Lambada написав:. - Радує також те, що девелопери забороняють склити балкони покупцям нерухомості. Також почали задумуватися про кондиціонери на фасадах, дехто проектує навіть спеціальні ніші. [/b][/i][/b]
...так, отото! - нехай зроблять так, щоб за ними не переробляти! - от, як є два балкони у квартирі - то добре би було, щоб забудовник один балкон склив, а другий - ні! - або, робити такі секції, де деякі квартирні стояки мали б засклений балкон, а інші квартири - ні! - ЩОБ БУВ ВИБІР У ЛЮДЕЙ!!!(бо одним подобається так, а іншим - так!)
п. с. ... тут зараз хтось напише: "так не бери там, а бери в іншому місці, де балкони тебе задовільняють!" Відповідаю: - а як мені, САМЕ ТАМ підходить локація, а балкони - ні, - то що, шукати житло ще 100500років?
п. с. 2. - ні, ну Я, звичайно, за "естетичне/одинакове" скління! - ну от реально, де сушити випрані речі в дощову погоду?(та навіть, в таку "пилючну" погоду, як сьогодні була, якщо не високий поверх? - на кухні, чи в кімнаті? чи на сходовій клітці? - або, ще якщо хтось таки вирішить запалити листя/бур'ян в себе в особняку поблизу будинку?
Lambada написав:Апдейт по профільованій б-л-я-сі. Той лист найдешевшої профільної б-л-яхи, що минулої п'ятниці коштував 250 грн, сьогодні вже 287 грн. Металобаза на Пластова-Кукурдзяна. У п'ятницю долар в обмінниках купували по 26,2 сьогодні 26,1. Це так само правильно, як з цінами на котлован Місто мрій? Як думаєте, товариство?
Тим часом, натрапила на відгук ще однієї особи, хто був на Форумі Новобудов і написав про це на фб - Stepan Veselovsky з Львівського IT Cluster.
[b]З підслуханої розмови двох девелоперів (будівельників): - Олєжка, ми робили проект, розраховували продати його повністю ІТшникам. - Ваня, і що продали таки тим ІТшникам? Розкажи як? Ми тоже хочемо. - Та нє, знов купили якісь пацани з барсєтками і на старих мерсах. Фіг його знає як тим мажорам з ІТ продавати. Якісь вони не понятні. Хз як з ними працювати.
Такі розмови звичайно не рідкість в девелоперських кругах. Всі носом чують, що це одна з небагатьох ЦА, яка здатна купувати нерухомість на первинному ринку. Але сумно те, що ніхто з них не читає аналітики і звітів. Візьмемо для прикладу навіть наше останнє дослідження, яке не скачав з нашого сайту жоден девелопер. А це дослідження дає цифри і трохи більше розуміння ніж просто девелоперське відчуття.
А цифри такі: - У 2016 році - ІТшниками викуплено 15,4% всіх квартир у Львові на первинному ринку. Сума склала - трохи більше 40 млн. дол. - Також львівськими ІТшниками було витрачено 6,1 млн. дол. на купівлю житла на вторинному ринку - 7% ІТшників володіють як квартирою так і будинком. - 6% надають пеевагу заміським будинкам - У тому самому 2016 році вони витратили на оренду житла 18,2 млн дол. Приблизно половина всіх ІТшників орендує житло. - Також за останні три роки вони придбали земельних ділянок на 26,5 млн. дол.
Минулого тижня я мав змогу ознайомитися з проектами які будуються у Львові на спеціалізовані виставці. Для вас, мої дорогі друзі, короткі спостереження: - У Львові поменшало совкового гівна в проектах новобудов. Зараз девелопери трохи думають чи їх будинок буде псувати вигляд міста чи навпаки змінювати його в позитивну сторону. - Про підземні паркінги почало дбати більше девелоперів, але більшість все ж таки не вловлюють тренди, що автомобілів у сім’ї стає навіть не один, а два. В результаті внутрішні дворики перетворюються на склад автомобілів. Девелопери не готові інвестувати в комфорт покищо. - Радує також те, що девелопери забороняють склити балкони покупцям нерухомості. Також почали задумуватися про кондиціонери на фасадах, дехто проектує навіть спеціальні ніші. Час покаже, чи це все серйозно чи просто балачки, щоб задовільнити тих клієнтів для яких естетика важлива. - Появилося багато котеджних містечок, деякі з них навіть дуже цікаві і гарні. Життя за містом, це наступний тренд який нас чекає. - Всі девелопери хочуть продавати житло ІТшникам. Ніхто незнає як, але всі хочуть.
Коротка підказка для девелоперів, як робити проекти які цікаві ІТшникам: 1. Дизайн має значення. Не робіть совкового гівна. Думайте про естетику і чи ваш проект змінює місто у позитивну сторону. 2. Комфорт має значення. Робіть паркінги, внутрішні дворики вільні без машин, дбайте про безпеку своїх майбутніх мешканців. 3. Для представників моєї індустрії сусіди мають значення. Збирайте дані про людей які купують у вас житло. Вмійте описати і пояснити соціальний портрет людей які вже придбали у вас житло. Ніхто не хоче жити поруч з чуваками з барсєтками. 4. Комунікуйте правильно свої цінності і переваги черз правильні канали. Я думаю білборди, це точно не той канал комунікації який вам потрітбен. Є вже Інтернет, вмійте ним користуватися. 5. Локація має значення. Вибирайте її з розумом. 6. Найміть правильних людей, які вміють читати і аналізувати, розуміти клієнта, його потреби і цінності. Просто м. кв. вже давно не цінність. 7. Будуйте спільноти, об’єднуйте людей і знайомте між собою ще до того як вони почали жити у вашому будинку. 8. Вирішуйте більшість питань самостійно і враховуйте це під час процесу проектування. Не віддавайте це на вирішення ОСББ. Прийняти рішення де кворум 100 людей майже нереально. 9. Будуйте зарядки для електромобілів. 10. Думайте і не тупіть.
Читайте, аналізуйте та будуйте з розумом.
#ярадийщосовкастаєменше[/b]
Фірма Тайл в Нагорянах біля Малечковичів металочерепицю і профіль робить. Можна в них поцікавитись.Здається сайт мають
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик Долярчик тут нещодавно питав стосовно вартості ремонта, та хто де купує під аренду. Я відмічусь тут. Закінчую ремонт в Києві, роблять хлопці під ключ без посередників-дармоїдів. 1200 грн метр виходить - стіні штукатурка, покраска, частково марморіно. Підлога - ламінат, плитка. Саме смішне, що матеріали, побігавши (інтернет пошуки)знаходив подешевне, і виходять що вирати на матеріали менше, ніж робота Далі, почав шукати майстрів на Львів, думаю, почати ремонт через пару тижнів. Є парочка квартир під аренду і одна для себе. Ціни 1800-1900 грн за метр роботи під ключ. Виникає почуття, а не оборзелі? Сидить легінь на телефоні, перенаправляє на бригадира, короче, всі їсти хочуть, і ти повинен всіх погодувати. В мене таке враження, що ціни на ремонт вже часткого починають перевищувати 2013 рік в $. Плитка -220 грн, можливо, що і за розстановку хрестиків треба буде 30 грн заплатити. Уявляєш? Гіпсокартон - 100 грн метр, ну і т.д. Підїйоми-спуски на поверх. Короче, дорого і не весело. Чекаємо на девальвацію, як на літній дощ. з.і. Якщо в когось є нормальні майстри за недорого, без дармоїдів, пишіть в лічку.