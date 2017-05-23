Додано: Чет 19 кві, 2018 20:33

Lambada написав: .

- Радує також те, що девелопери забороняють склити балкони покупцям нерухомості. Також почали задумуватися про кондиціонери на фасадах, дехто проектує навіть спеціальні ніші. [/b][/i][/b] - Радує також те, що девелопери забороняють склити балкони покупцям нерухомості. Також почали задумуватися про кондиціонери на фасадах, дехто проектує навіть спеціальні ніші. [/b][/i][/b]

...так, отото! - нехай зроблять так, щоб за ними не переробляти!- от, як є два балкони у квартирі - то добре би було, щоб забудовник один балкон склив, а другий - ні! - або, робити такі секції, де деякі квартирні стояки мали б засклений балкон, а інші квартири - ні! - ЩОБ БУВ ВИБІР У ЛЮДЕЙ!!!(бо одним подобається так, а іншим - так!)п. с.... тут зараз хтось напише: "так не бери там, а бери в іншому місці, де балкони тебе задовільняють!"Відповідаю:- а як мені, САМЕ ТАМ підходить локація, а балкони - ні, - то що, шукати житло ще 100500років?п. с. 2.- ні, ну Я, звичайно, за "естетичне/одинакове" скління!- ну от реально, де сушити випрані речі в дощову погоду?(та навіть, в таку "пилючну" погоду, як сьогодні була, якщо не високий поверх?- на кухні, чи в кімнаті?чи на сходовій клітці?- або, ще якщо хтось таки вирішить запалити листя/бур'ян в себе в особняку поблизу будинку?