... через дорогу від Янівського кладовища...
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Додано: Нед 22 кві, 2018 09:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а якщо б частішше будували у такому стилі? (трохи Гамерика, га?)
... через дорогу від Янівського кладовища...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:58
Дійсно з робітниками напряг. У мене виходило 100$ з матеріалами ,бюджетний варіант,але це 2015-16 рік. У мене згайомий художник-бригадир набрав 5 об'єктів і немає робітників. Можу Вам з осені дати контакти напряму майстрів. Якщо знайдете хороших майстрів теж пишіть.
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