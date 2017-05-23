... через дорогу від Янівського кладовища...
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Додано: Нед 22 кві, 2018 09:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а якщо б частішше будували у такому стилі? (трохи Гамерика, га?)
... через дорогу від Янівського кладовища...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:58
Дійсно з робітниками напряг. У мене виходило 100$ з матеріалами ,бюджетний варіант,але це 2015-16 рік. У мене згайомий художник-бригадир набрав 5 об'єктів і немає робітників. Можу Вам з осені дати контакти напряму майстрів. Якщо знайдете хороших майстрів теж пишіть.
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:55
Так цеж офісний будинок.
На рахунок IT будинку. Приходили вони до нас в офіс і робили презентвцію. Так он перше на що ми всі сказали "фуу" це локація.
Ми хоч і не багата айті фірма але пару хлопців всеж заробили собі на квартирки в "Новій Британії". Бо треба розуміти, що айтішники ще крім всього цінують свій час і тому хочуть ближче до роботи жити.
А це такі райони як завод Електрон, завод Кінескоп і поряд ФТА, Вол. Великого,Наукова - це основні кластери.
А з тим IT будинком вони лоханулись, бо це інший край міста. Ну хіба до електрону ще +/- добирання.
Доречі, в будинку на фото офіс орендує EPAM.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:18
fis
...я тільки хотів наголосити на його вигляді......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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