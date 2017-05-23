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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...а якщо б частішше будували у такому стилі? (трохи Гамерика, га?) :D
... через дорогу від Янівського кладовища...
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:58

  change_pm написав:Долярчик
Долярчик тут нещодавно питав стосовно вартості ремонта, та хто де купує під аренду.
Я відмічусь тут. Закінчую ремонт в Києві, роблять хлопці під ключ без посередників-дармоїдів. 1200 грн метр виходить - стіні штукатурка, покраска, частково марморіно. Підлога - ламінат, плитка. Саме смішне, що матеріали, побігавши (інтернет пошуки)знаходив подешевне, і виходять що вирати на матеріали менше, ніж робота :)
Далі, почав шукати майстрів на Львів, думаю, почати ремонт через пару тижнів. Є парочка квартир під аренду і одна для себе.
Ціни 1800-1900 грн за метр роботи під ключ. Виникає почуття, а не оборзелі? Сидить легінь на телефоні, перенаправляє на бригадира, короче, всі їсти хочуть, і ти повинен всіх погодувати.
В мене таке враження, що ціни на ремонт вже часткого починають перевищувати 2013 рік в $.
Плитка -220 грн, можливо, що і за розстановку хрестиків треба буде 30 грн заплатити. Уявляєш?
Гіпсокартон - 100 грн метр, ну і т.д.
Підїйоми-спуски на поверх.
Короче, дорого і не весело. Чекаємо на девальвацію, як на літній дощ.
з.і. Якщо в когось є нормальні майстри за недорого, без дармоїдів, пишіть в лічку.


Дійсно з робітниками напряг. У мене виходило 100$ з матеріалами ,бюджетний варіант,але це 2015-16 рік. У мене згайомий художник-бригадир набрав 5 об'єктів і немає робітників. Можу Вам з осені дати контакти напряму майстрів. Якщо знайдете хороших майстрів теж пишіть.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:55

  Долярчик написав:...а якщо б частішше будували у такому стилі? (трохи Гамерика, га?) :D
... через дорогу від Янівського кладовища...
Зображення


Так цеж офісний будинок.

На рахунок IT будинку. Приходили вони до нас в офіс і робили презентвцію. Так он перше на що ми всі сказали "фуу" це локація.
Ми хоч і не багата айті фірма але пару хлопців всеж заробили собі на квартирки в "Новій Британії". Бо треба розуміти, що айтішники ще крім всього цінують свій час і тому хочуть ближче до роботи жити.
А це такі райони як завод Електрон, завод Кінескоп і поряд ФТА, Вол. Великого,Наукова - це основні кластери.
А з тим IT будинком вони лоханулись, бо це інший край міста. Ну хіба до електрону ще +/- добирання.
Доречі, в будинку на фото офіс орендує EPAM.
fis
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:18

fis
...я тільки хотів наголосити на його вигляді......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:59

fis
IT House 2.0 - будуть будувати за Вікторією Гарденс.
Перший будинок хоч і паршива локація - але сам по собі дуже добротний.

В Легенді крім ЕПАМ ще сидить Циклум та Тікетс.
hulko
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  #<1 ... 220221222223
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