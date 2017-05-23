... через дорогу від Янівського кладовища...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а якщо б частішше будували у такому стилі? (трохи Гамерика, га?)
... через дорогу від Янівського кладовища...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:58
Дійсно з робітниками напряг. У мене виходило 100$ з матеріалами ,бюджетний варіант,але це 2015-16 рік. У мене згайомий художник-бригадир набрав 5 об'єктів і немає робітників. Можу Вам з осені дати контакти напряму майстрів. Якщо знайдете хороших майстрів теж пишіть.
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:55
Так цеж офісний будинок.
На рахунок IT будинку. Приходили вони до нас в офіс і робили презентвцію. Так он перше на що ми всі сказали "фуу" це локація.
Ми хоч і не багата айті фірма але пару хлопців всеж заробили собі на квартирки в "Новій Британії". Бо треба розуміти, що айтішники ще крім всього цінують свій час і тому хочуть ближче до роботи жити.
А це такі райони як завод Електрон, завод Кінескоп і поряд ФТА, Вол. Великого,Наукова - це основні кластери.
А з тим IT будинком вони лоханулись, бо це інший край міста. Ну хіба до електрону ще +/- добирання.
Доречі, в будинку на фото офіс орендує EPAM.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:18
fis
...я тільки хотів наголосити на його вигляді......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:59
fis
IT House 2.0 - будуть будувати за Вікторією Гарденс.
Перший будинок хоч і паршива локація - але сам по собі дуже добротний.
В Легенді крім ЕПАМ ще сидить Циклум та Тікетс.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:42
Гендиректору компанії-забудовника «Ірокс» Ігореві Микичаку, окрім шахрайства, прокуратура інкримінує ще й самовільне захоплення землі та підроблення документів. Йдеться про об’єкт за адресою Шевченка, 418. Нагадаємо, 12 квітня Микичаку вручили підозру у шахрайстві й зловживанні службовим становищем.
Будинки на Антонича-Майданній звело підприємство «Ірокс». Тут і досі працюють будівельники. Втім при початку робіт шість років тому забудовник не звертався до міськради по містобудівні умови та обмеження. У Ратуші твердять: декларацію на початок будівництва «Ірокс» отримав на основі сфальшованого документа.
«По-перше, всі ці декларації зареєстровані на підставі рішення судів, по-друге, в них вказана недостовірна інформація. Наприклад, по вулиці Антонича-Майданна є посилання на АПЗ – архітектурно-планувальне завдання. А багатоквартирні будинки на підставі АПЗ не будуються. Це АПЗ ми піднімали з колегами з правоохоронних органів, там фізична особа реконструкцію квартир здійснює», – розповіла директорка міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.
АПЗ – документ, що містить містобудівні та архітектурні вимоги до об'єкта. Правоохоронці вважають, що саме цей документ директор «Ірокса» Ігор Микичак подав до ДАБІ як такий, що підтверджує його право звести там багатоповерхівку.
«Було витребувано вказану інформацію, отримано вказане АПЗ. З нього і встановлено, що дозвіл було надано на реконструкцію квартир №3 і 4 на вулиці Цегельського у місті Львові», – розповів на суді прокурор, заступник начальника Сихівського відділу місцевої прокуратури Володимир Черневий.
Сам же ж Ігор Микичак заперечує, що подавав до інспекції фальшивий документ. Каже, мав достатньо інших.
«А це акт земельної ділянки, документація, яка була розроблена, проектна. Там АПЗ, до речі, не зазначено. Хочу звернути увагу: АПЗ не зазначено. Бо це був 2012 рік. .Ми на це не покликались, звертаю увагу. Тому що це є адміністративний документ, який втратив свою чинність в 2011 році», – пояснює гендиректор ПрАТ «Ірокс» Ігор Микичак.
Хто ж має рацію: забудовник чи прокуратура – з’ясовуватиме суд.
Є ще один скандальний об'єкт «Ірокса». Багатоповерхівка на тринадцять секцій, яка розташована на Шевченка, 418. Мешканці роками добиваються права власності на квартири через суд, а в самому будинку – ані належних комунікацій, ані якісного ремонту.
Мешканці цього комплексу кажуть: уже давно жалкують, що купили тут квартири.
«Будинок новий, недавно зданий, а таке враження, ніби йому років 50», – каже мешканка будинку Жанна Хвесь.
Її сусід Павло Стеблецький додає: «Ні електроенергії, ні водопостачання, нічого немає. Тим більше, нам газ не підключили».
«Право власності довелося робити через суд. Оскільки забудовник не надав документів, які мав би надати для реєстрації», – скаржиться мешканець Андрій Максимів.
Місцеві дізнались, що живуть фактично у самобуді вже після того, як вселились сюди. Десять років тому «Ірокс» викупив у заводу «Автонавантажувач» фундамент незавершеного будівництва площею 854 м2. Сьогодні ж споруда на тринадцять секцій займає майже 6,678 тис. м2. Це дані прокуратури, яка після п'яти років розслідування вручила гендиректору «Ірокса» підозру.
«Збудувавши вказані будинки, безпосередньо ПрАТ «Ірокс» не мало жодного документа по праву власності чи праву користування на вулиці Шевченка, 418. Це самовільне захоплення земельної ділянки. А також за статтею про службове підроблення», – пояснив керівник місцевої прокуратури №2 Сергій Янчишин.
Аби не попастися на гачок нечесного забудовника, кажуть юристи, варто проконсультуватися з експертами. І обов'язково попросити в продавця документи, що підтвердять законність будівництва.
«Кожне будівництво має відповідати певним, скажімо, таким основним засадам: стосовно правомірності користування землею, наявності дозволів від органів місцевого самоврядування, у випадку міста Львова це є містобудівні умови й обмеження, і це, однозначно, дозволи від контролюючих структур на початок і ведення будівельних робіт», – розповів виконавчий директор Асоціації західноукраїнських забудовників Юрій Мартинюк.
Незважаючи на два кримінальні провадження, будівельна компанія «Ірокс» продовжує продавати квартири у восьми об’єктах міста.
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