Додано: Сер 25 кві, 2018 16:42

Гендиректору компанії-забудовника «Ірокс» Ігореві Микичаку, окрім шахрайства, прокуратура інкримінує ще й самовільне захоплення землі та підроблення документів. Йдеться про об’єкт за адресою Шевченка, 418. Нагадаємо, 12 квітня Микичаку вручили підозру у шахрайстві й зловживанні службовим становищем.



Будинки на Антонича-Майданній звело підприємство «Ірокс». Тут і досі працюють будівельники. Втім при початку робіт шість років тому забудовник не звертався до міськради по містобудівні умови та обмеження. У Ратуші твердять: декларацію на початок будівництва «Ірокс» отримав на основі сфальшованого документа.



«По-перше, всі ці декларації зареєстровані на підставі рішення судів, по-друге, в них вказана недостовірна інформація. Наприклад, по вулиці Антонича-Майданна є посилання на АПЗ – архітектурно-планувальне завдання. А багатоквартирні будинки на підставі АПЗ не будуються. Це АПЗ ми піднімали з колегами з правоохоронних органів, там фізична особа реконструкцію квартир здійснює», – розповіла директорка міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.



АПЗ – документ, що містить містобудівні та архітектурні вимоги до об'єкта. Правоохоронці вважають, що саме цей документ директор «Ірокса» Ігор Микичак подав до ДАБІ як такий, що підтверджує його право звести там багатоповерхівку.



«Було витребувано вказану інформацію, отримано вказане АПЗ. З нього і встановлено, що дозвіл було надано на реконструкцію квартир №3 і 4 на вулиці Цегельського у місті Львові», – розповів на суді прокурор, заступник начальника Сихівського відділу місцевої прокуратури Володимир Черневий.



Сам же ж Ігор Микичак заперечує, що подавав до інспекції фальшивий документ. Каже, мав достатньо інших.



«А це акт земельної ділянки, документація, яка була розроблена, проектна. Там АПЗ, до речі, не зазначено. Хочу звернути увагу: АПЗ не зазначено. Бо це був 2012 рік. .Ми на це не покликались, звертаю увагу. Тому що це є адміністративний документ, який втратив свою чинність в 2011 році», – пояснює гендиректор ПрАТ «Ірокс» Ігор Микичак.



Хто ж має рацію: забудовник чи прокуратура – з’ясовуватиме суд.



Є ще один скандальний об'єкт «Ірокса». Багатоповерхівка на тринадцять секцій, яка розташована на Шевченка, 418. Мешканці роками добиваються права власності на квартири через суд, а в самому будинку – ані належних комунікацій, ані якісного ремонту.



Мешканці цього комплексу кажуть: уже давно жалкують, що купили тут квартири.



«Будинок новий, недавно зданий, а таке враження, ніби йому років 50», – каже мешканка будинку Жанна Хвесь.



Її сусід Павло Стеблецький додає: «Ні електроенергії, ні водопостачання, нічого немає. Тим більше, нам газ не підключили».



«Право власності довелося робити через суд. Оскільки забудовник не надав документів, які мав би надати для реєстрації», – скаржиться мешканець Андрій Максимів.



Місцеві дізнались, що живуть фактично у самобуді вже після того, як вселились сюди. Десять років тому «Ірокс» викупив у заводу «Автонавантажувач» фундамент незавершеного будівництва площею 854 м2. Сьогодні ж споруда на тринадцять секцій займає майже 6,678 тис. м2. Це дані прокуратури, яка після п'яти років розслідування вручила гендиректору «Ірокса» підозру.



«Збудувавши вказані будинки, безпосередньо ПрАТ «Ірокс» не мало жодного документа по праву власності чи праву користування на вулиці Шевченка, 418. Це самовільне захоплення земельної ділянки. А також за статтею про службове підроблення», – пояснив керівник місцевої прокуратури №2 Сергій Янчишин.



Аби не попастися на гачок нечесного забудовника, кажуть юристи, варто проконсультуватися з експертами. І обов'язково попросити в продавця документи, що підтвердять законність будівництва.



«Кожне будівництво має відповідати певним, скажімо, таким основним засадам: стосовно правомірності користування землею, наявності дозволів від органів місцевого самоврядування, у випадку міста Львова це є містобудівні умови й обмеження, і це, однозначно, дозволи від контролюючих структур на початок і ведення будівельних робіт», – розповів виконавчий директор Асоціації західноукраїнських забудовників Юрій Мартинюк.



Незважаючи на два кримінальні провадження, будівельна компанія «Ірокс» продовжує продавати квартири у восьми об’єктах міста.