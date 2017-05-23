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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 06:47
Так тож Збоїща.Може вид з вікон на Брюховицький цвинтар може по сусідству циганський табір.
Додано: Пон 30 кві, 2018 07:04
Bolt
Збоїща - то швидше біля Щурата, а Плугова - трохи ближче до ЦИВІЛІЗАЦІЇ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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