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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 06:47
Так тож Збоїща.Може вид з вікон на Брюховицький цвинтар може по сусідству циганський табір.
Додано: Пон 30 кві, 2018 07:04
Bolt
Збоїща - то швидше біля Щурата, а Плугова - трохи ближче до ЦИВІЛІЗАЦІЇ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 30 кві, 2018 08:25
Там трохи з супермаркетами проблеми.Переважно затарююсь в Ашані, а там тілки Сільпо з процентів на10-15 вищими цінами
П.С.Рівно 8хвилин як став до колейки на Кракоаці.Ціково коли опинюсь в Євросоюзі?
Додано: Пон 30 кві, 2018 12:08
То оголошення є лохотрон.
А рекорд у колєйці минулого тижня знайома стояла в Польщу 8 год, назад 23 год.
Ото жорсткий бізнес з повернення vat, не кожному підійде.Ну і що помінялося від 90-х? Нічого!
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:26
Ось ще один шедевр:
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:10
... навіщо комусь такі оголошення подавати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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