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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 221222223224
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 06:47

Так тож Збоїща.Може вид з вікон на Брюховицький цвинтар може по сусідству циганський табір.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:04

Bolt
Збоїща - то швидше біля Щурата, а Плугова - трохи ближче до ЦИВІЛІЗАЦІЇ! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 3933
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:25

Там трохи з супермаркетами проблеми.Переважно затарююсь в Ашані, а там тілки Сільпо з процентів на10-15 вищими цінами
П.С.Рівно 8хвилин як став до колейки на Кракоаці.Ціково коли опинюсь в Євросоюзі?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 12:08

То оголошення є лохотрон.


А рекорд у колєйці минулого тижня знайома стояла в Польщу 8 год, назад 23 год.
Ото жорсткий бізнес з повернення vat, не кожному підійде.Ну і що помінялося від 90-х? Нічого!
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:26

  Lambada написав:То оголошення є лохотрон.


А рекорд у колєйці минулого тижня знайома стояла в Польщу 8 год, назад 23 год.
Ото жорсткий бізнес з повернення vat, не кожному підійде.Ну і що помінялося від 90-х? Нічого!


Ось ще один шедевр:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvaptipa- ... 38a5412447
smovch
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:10

  smovch написав:
  Lambada написав:То оголошення є лохотрон.


А рекорд у колєйці минулого тижня знайома стояла в Польщу 8 год, назад 23 год.
Ото жорсткий бізнес з повернення vat, не кожному підійде.Ну і що помінялося від 90-х? Нічого!


Ось ще один шедевр:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvaptipa- ... 38a5412447

... навіщо комусь такі оголошення подавати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 3933
З нами з: 19.10.15
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  #<1 ... 221222223224
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