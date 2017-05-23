Додано: Сер 02 тра, 2018 15:54

Мешканці мікрорайонів Знесіння, Кривчиці, Личаківського, Шевченківського районів Львова, а також прилеглих до міста сіл вимагають не допустити будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Натомість пропонують звести його на території області. Про це вони сьогодні, 2 травня, заявили під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.







Активісти наголосили, що на території мікрорайону Знесіння сьогодні вже існує близько півсотні промислових підприємств. А будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 може причинити екологічну катастрофу.



«Будувати завод на цій земельній ділянці не можна, бо там є очисні споруди, що виділяють шкідливі гази. Поєднання цих двох підприємств матиме непередбачувані наслідки. Утворюватиметься сірководень, аміак, меркаптани, у смітті буде й пластик, при температурі 70 градусів він починає розкладатися, що є дуже небезпечно. Нам гарантують, що будуть фільтри, які це все будуть затримувати, але жоден фільтр не затримуватиме шкідливі речовини на 100%» , – зазначив завідувач кафедри лабораторної медицини Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського Йосип Федечко.



За його словами, шкідливі речовини, особливо від переробки пластику, які утворюватимуться під час діяльності сміттєпереробного заводу, нагромаджуватимуться в організмі людини та спричинятимуть хвороби шкіри, розвиток туберкульозу та ракових пухлин, психічних розладів, депресій тощо.

Водночас активісти переконані, що у другій черзі будівництва на заводі облаштують і сміттєспалювальні установки. А перша черга заводу продукуватиме інфільтрати, які скидатимуть в очисні споруди Львівводоканалу.



«Перша черга сміттєпереробного комплексу – це механіко-біологічна переробка. Вона також передбачає осушування ТПВ, яке попадає на лінію. Осушування ТПВ – це знову ж таки інфільтрат, який накопичився у підніжжі Грибовицького сміттєзвалища і дотепер не є ліквідований. Аналогічна ситуація буде й на очисних спорудах. Це є дуже зручно: інфільтрат відкачали, спустили на очисні споруди, які можуть не витримати такого навантаження. А яка буде екологічна ситуація, ніхто не думає», – зауважила доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка Лідія Бойчишин.



У свою чергу активісти вимагають від міського голови Львова Андрія Садового скасувати всі рішення міськради щодо будівництва заводу на вул. Пластовій, 13; протягом 5 днів оприлюднити всю документацію щодо будівництва, проектування та інших дій, пов’язаних зі зведенням майбутнього заводу.