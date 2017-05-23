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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 06:47
Так тож Збоїща.Може вид з вікон на Брюховицький цвинтар може по сусідству циганський табір.
Додано: Пон 30 кві, 2018 07:04
Bolt
Збоїща - то швидше біля Щурата, а Плугова - трохи ближче до ЦИВІЛІЗАЦІЇ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 30 кві, 2018 08:25
Там трохи з супермаркетами проблеми.Переважно затарююсь в Ашані, а там тілки Сільпо з процентів на10-15 вищими цінами
П.С.Рівно 8хвилин як став до колейки на Кракоаці.Ціково коли опинюсь в Євросоюзі?
Додано: Пон 30 кві, 2018 12:08
То оголошення є лохотрон.
А рекорд у колєйці минулого тижня знайома стояла в Польщу 8 год, назад 23 год.
Ото жорсткий бізнес з повернення vat, не кожному підійде.Ну і що помінялося від 90-х? Нічого!
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:26
Ось ще один шедевр:
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:10
... навіщо комусь такі оголошення подавати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:12
Долярчик
А Ви напишіть там на whatsapp і все стане ясно.
От припустимо, Вам підходить ця квартира. Власник за кордоном. Ви йому скидаєте на картку/переказом/paypalом чи інакше ВСЮ суму за квартиру. Він розуміє, що у Вас серйозні наміри і приїде хату оформити на Вас.
Просто з цікавості, можете написати за вказаними там контактами.
Я пас.
Додано: Вів 01 тра, 2018 19:19
...ні-ні-ні! НІЯКОГО ПЕРЕКАЗУ ЗА КОРДОН!
Власник, якщо він за кордоном, комусь мав доручити це "продавання"(родичам, чи знайомому ріелтору), а не шукати лоха і все домовлятись по Вацапу, Вайберу, Скайпу......- і різні перекази коштів на невідомі рахунки!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:54
Мешканці мікрорайонів Знесіння, Кривчиці, Личаківського, Шевченківського районів Львова, а також прилеглих до міста сіл вимагають не допустити будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Натомість пропонують звести його на території області. Про це вони сьогодні, 2 травня, заявили під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.
Активісти наголосили, що на території мікрорайону Знесіння сьогодні вже існує близько півсотні промислових підприємств. А будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 може причинити екологічну катастрофу.
«Будувати завод на цій земельній ділянці не можна, бо там є очисні споруди, що виділяють шкідливі гази. Поєднання цих двох підприємств матиме непередбачувані наслідки. Утворюватиметься сірководень, аміак, меркаптани, у смітті буде й пластик, при температурі 70 градусів він починає розкладатися, що є дуже небезпечно. Нам гарантують, що будуть фільтри, які це все будуть затримувати, але жоден фільтр не затримуватиме шкідливі речовини на 100%», – зазначив завідувач кафедри лабораторної медицини Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського Йосип Федечко.
За його словами, шкідливі речовини, особливо від переробки пластику, які утворюватимуться під час діяльності сміттєпереробного заводу, нагромаджуватимуться в організмі людини та спричинятимуть хвороби шкіри, розвиток туберкульозу та ракових пухлин, психічних розладів, депресій тощо.
Водночас активісти переконані, що у другій черзі будівництва на заводі облаштують і сміттєспалювальні установки. А перша черга заводу продукуватиме інфільтрати, які скидатимуть в очисні споруди Львівводоканалу.
«Перша черга сміттєпереробного комплексу – це механіко-біологічна переробка. Вона також передбачає осушування ТПВ, яке попадає на лінію. Осушування ТПВ – це знову ж таки інфільтрат, який накопичився у підніжжі Грибовицького сміттєзвалища і дотепер не є ліквідований. Аналогічна ситуація буде й на очисних спорудах. Це є дуже зручно: інфільтрат відкачали, спустили на очисні споруди, які можуть не витримати такого навантаження. А яка буде екологічна ситуація, ніхто не думає», – зауважила доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка Лідія Бойчишин.
У свою чергу активісти вимагають від міського голови Львова Андрія Садового скасувати всі рішення міськради щодо будівництва заводу на вул. Пластовій, 13; протягом 5 днів оприлюднити всю документацію щодо будівництва, проектування та інших дій, пов’язаних зі зведенням майбутнього заводу.
Додано: Сер 02 тра, 2018 22:12
Простояв назад 10,5 годин але поверну 380 злотих.Прикупив кавомашну. У Фокстроті 11000 грн, там 1280 злотих, з них ще більше 200 відшкодую
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