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Bolt написав:Простояв назад 10,5 годин але поверну 380 злотих.Прикупив кавомашну. У Фокстроті 11000 грн, там 1280 злотих, з них ще більше 200 відшкодую
- 380 злотих - це 2800 грн. Такі речі, як бензин, страхівка, зелена карта - не рахуємо? - 10,5 годин - це більше, ніж робочий 8-годинний день, а ще витрати на харчування, та й час на реабілітацію після такого "заробляння". Мабуть, то треба на велику суму товару везти, щоби той процесінг окуповувався, або на халяву їхати по якійсь програмі - щоби готель+харчування+переїзд оплатили.
Були в мене якось орендарі: українка і італієць. Приходжу якось - на кухні гора немитого посуду. Дівчина каже, що не мала часу помити. Подарували мені тоді пляшку граппи і пачку справжньої італійської Лавацци - кажуть, то шо в нас продають, то фуфло. Літо було, спека. Через місяць виїхали, на кухні була та ж сама гора, в тій же послідовності, в деяких горнятках і на сковороді поросла пліснява. Виявилося, щоби не мити посуду, вони просто виходили в кав'ярню в сусідній під'їзд - там каву на винос давали в паперових стаканчиках. Ну і харчувалися в ресторанах - так їм було вигідніше, кожен день чекінилися в іншому.
Цікаво, що вигідніше - брати каву в Coffee to go щодня, чи самому робити в кавомашині? Все таки це один місяць оренди квартири у Львові. Або майже рік щодня по 25 грн у кафе, за рік окупиться. Але треба - то треба.
Я тим проф не займаюсь, так на закупи поїхали.Страховка 105 зл=800 грн. ,до Жешова і назад 350 км 30 л по 27,5грн(820грн).Так,що якась тисяча допереду.Крім ТАКСФРІ була в Теско файна акція на кабаносікі Тарчинські 4 зл пачка.В нас в Ашані їх продпвали десь по 60 з лишнім гривень(взяв допива 12пачок)Плин для прання Прання тутге стільки єкономія десь 120 гривень на пляшцв до львівської ціни як якість.Десь мясяці два назад купили в Ашані на стрийській порошок Тайд.Поїхав на роботу жінка звонить приіжай потоп.Жінка засипала порошок і увімкнула машинку.Вода почала витікати через ємність для порошку.Приїхав розібрав машинку.Порошок зцементувався і забив трубку до барабана.Значить в нас не тільки йогурти роблять з клею до обоїв(як любить писати Акурт)
...так, дійсно, ми часто забуваємо рахувати свій час! - а час - це гроші!(с)
...от згадав, що всі "зафукали" Епіцентр(якщо там закуплятись на ремонт) І справді, якщо там НАБАГАТО дорожче, то можливо вартує палити бензину і вбивати машину, і стягувати матеріал з різних куточків Львова(а то і по-за межами Львова.... - наприклад, поїхати за нанадцять км за паркетом, як радить п. Акурт) Можливо, все це правильно, якщо є купа грошей і ЧАСУ, і "катаєшся"- стягуєш різний хороший матеріал для себе любимого.... - але, якщо це для злачі в оренду, то треба взяти калькулятор і все те ДОБРЯЧЕ пОрахувати і пРОрахувати: бензину/соляру/газ/амортищацію автівки(а якщо нема автівки, то КІЛЬКАНАДЦЯТЬ доставок з різних куточків Львова і області! - а головне, рахуйте добре, панове, СВІЙ ВИТРАЧЕНИЙ ЧАС!(за який, Ви могли б заробити грошенят, або просто гарно відпочити!)