Додано: Чет 03 тра, 2018 01:33

Bolt написав: Простояв назад 10,5 годин але поверну 380 злотих.Прикупив кавомашну. У Фокстроті 11000 грн, там 1280 злотих, з них ще більше 200 відшкодую Простояв назад 10,5 годин але поверну 380 злотих.Прикупив кавомашну. У Фокстроті 11000 грн, там 1280 злотих, з них ще більше 200 відшкодую

- 380 злотих - це 2800 грн. Такі речі, як бензин, страхівка, зелена карта - не рахуємо?- 10,5 годин - це більше, ніж робочий 8-годинний день, а ще витрати на харчування, та й час на реабілітацію після такого "заробляння".Мабуть, то треба на велику суму товару везти, щоби той процесінг окуповувався, або на халяву їхати по якійсь програмі - щоби готель+харчування+переїзд оплатили.Були в мене якось орендарі: українка і італієць. Приходжу якось - на кухні гора немитого посуду. Дівчина каже, що не мала часу помити. Подарували мені тоді пляшку граппи і пачку справжньої італійської Лавацци - кажуть, то шо в нас продають, то фуфло. Літо було, спека. Через місяць виїхали, на кухні була та ж сама гора, в тій же послідовності, в деяких горнятках і на сковороді поросла пліснява. Виявилося, щоби не мити посуду, вони просто виходили в кав'ярню в сусідній під'їзд - там каву на винос давали в паперових стаканчиках. Ну і харчувалися в ресторанах - так їм було вигідніше, кожен день чекінилися в іншому.Все таки це один місяць оренди квартири у Львові. Або майже рік щодня по 25 грн у кафе, за рік окупиться. Але треба - то треба.По темі:Натрапила на відео. Для тих, хто патріот Стрийської: