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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 01:33

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Простояв назад 10,5 годин але поверну 380 злотих.Прикупив кавомашну. У Фокстроті 11000 грн, там 1280 злотих, з них ще більше 200 відшкодую


- 380 злотих - це 2800 грн. Такі речі, як бензин, страхівка, зелена карта - не рахуємо?
- 10,5 годин - це більше, ніж робочий 8-годинний день, а ще витрати на харчування, та й час на реабілітацію після такого "заробляння".
Мабуть, то треба на велику суму товару везти, щоби той процесінг окуповувався, або на халяву їхати по якійсь програмі - щоби готель+харчування+переїзд оплатили.

Були в мене якось орендарі: українка і італієць. Приходжу якось - на кухні гора немитого посуду. Дівчина каже, що не мала часу помити. Подарували мені тоді пляшку граппи і пачку справжньої італійської Лавацци - кажуть, то шо в нас продають, то фуфло. Літо було, спека. Через місяць виїхали, на кухні була та ж сама гора, в тій же послідовності, в деяких горнятках і на сковороді поросла пліснява. Виявилося, щоби не мити посуду, вони просто виходили в кав'ярню в сусідній під'їзд - там каву на винос давали в паперових стаканчиках. Ну і харчувалися в ресторанах - так їм було вигідніше, кожен день чекінилися в іншому.

Цікаво, що вигідніше - брати каву в Coffee to go щодня, чи самому робити в кавомашині?
Все таки це один місяць оренди квартири у Львові. Або майже рік щодня по 25 грн у кафе, за рік окупиться. Але треба - то треба.

По темі:
Натрапила на відео. Для тих, хто патріот Стрийської:
https://www.youtube.com/watch?v=h0-UhlwSyv0
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 06:24

Я тим проф не займаюсь, так на закупи поїхали.Страховка 105 зл=800 грн. ,до Жешова і назад 350 км 30 л по 27,5грн(820грн).Так,що якась тисяча допереду.Крім ТАКСФРІ була в Теско файна акція на кабаносікі Тарчинські 4 зл пачка.В нас в Ашані їх продпвали десь по 60 з лишнім гривень(взяв допива 12пачок)Плин для прання Прання тутге стільки єкономія десь 120 гривень на пляшцв до львівської ціни як якість.Десь мясяці два назад купили в Ашані на стрийській порошок Тайд.Поїхав на роботу жінка звонить приіжай потоп.Жінка засипала порошок і увімкнула машинку.Вода почала витікати через ємність для порошку.Приїхав розібрав машинку.Порошок зцементувався і забив трубку до барабана.Значить в нас не тільки йогурти роблять з клею до обоїв(як любить писати Акурт)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...так, дійсно, ми часто забуваємо рахувати свій час! - а час - це гроші!(с)

...от згадав, що всі "зафукали" Епіцентр(якщо там закуплятись на ремонт) І справді, якщо там НАБАГАТО дорожче, то можливо вартує палити бензину і вбивати машину, і стягувати матеріал з різних куточків Львова(а то і по-за межами Львова.... - наприклад, поїхати за нанадцять км за паркетом, як радить п. Акурт)
Можливо, все це правильно, якщо є купа грошей і ЧАСУ, і "катаєшся"- стягуєш різний хороший матеріал для себе любимого.... - але, якщо це для злачі в оренду, то треба взяти калькулятор і все те ДОБРЯЧЕ пОрахувати і пРОрахувати: бензину/соляру/газ/амортищацію автівки(а якщо нема автівки, то КІЛЬКАНАДЦЯТЬ доставок з різних куточків Львова і області! - а головне, рахуйте добре, панове, СВІЙ ВИТРАЧЕНИЙ ЧАС!(за який, Ви могли б заробити грошенят, або просто гарно відпочити!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:02

За обсягом будівельних робіт область серед регіонів України посіла 6 місце,за темпом зростання будівельної продукції - 10 місце.

Обсяги будівельних робіт на будівництві інженерних споруд зросли на 6,7%, нежитлових будівель – на 3,4%, а на будівництві житла скоротились на 6,2%.



З фейсбука:

Jurko Voloshchak: У Львові житла вже непотрібно. Те що будують є невисокої якості. Щільність забудови в 7 разів перевищує таку в середніх європейських містах, тобто рівень комфорту, не кажучи про відсутність усієї обслуговуючої соціальної, культурної, технічної мережі, що в нас називаюь інфраструктурою. Окрім того дуже багато квартир вже пустують, дуже багато здаються в оренду спритнішими, а це породжує небезпеку проривів, затоплень, вибухів, пожеж.
Вимагаю мораторію на будь яке будівництво житлових будинків, торговельних центрів, церков у Львові, окрім дитячих садків, шкіл, музеїв, спортивних, фізкультурних і концертних комплексів, водопроводів, каналізаційних колекторів, екологічних виробництв, підземних гаражів і автостоянок, мостів і розв'язок.
Звертаюся з цим до усіх юристів, архітекторів, громадян, котрі знають як правильно юридично оформити такі звернення до місцевих рад і адміністрацій, до Верховної ради і Президента.
Інакше Львову труба!
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:40

Цікаво як в Парусах з часом почнуть вести вентфасади, коли попід б*** попаде волога і вата намокне.25 см цегли чи кератерму не дуже добра термоізоляція.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:Цікаво як в Парусах з часом почнуть вести вентфасади, коли попід б*** попаде волога і вата намокне.25 см цегли чи кератерму не дуже добра термоізоляція.


От власте тому я придбав квартиру у будинку з пінопластом. Хоч там теж є питання.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:59

Тато купив в Ренурі там приаймі твщина стіни в дві цегли +10 см пінопласту
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:01

fis

Як Вам такі варіанти:

на Євського дивився - вигляд - бімба, правда дуже маленька ділянка біля хати
ну і ціна :shock:
http://vr-expert.com.ua/kotedzhi-na-evskogo/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B2%D1 ... 1%96%D0%B2

http://mkraina.com.ua/yevskoho/

Насінна - тільки будуватимуть, трішки інший проджект, мені нагадує якісь бунгало у Болгарії :D

https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B2%D1 ... 1%96%D0%B2
https://novobudovy.pro/ground/taunkhausy-nasinnya/
jump
 
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