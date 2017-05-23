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Bolt написав:Простояв назад 10,5 годин але поверну 380 злотих.Прикупив кавомашну. У Фокстроті 11000 грн, там 1280 злотих, з них ще більше 200 відшкодую
- 380 злотих - це 2800 грн. Такі речі, як бензин, страхівка, зелена карта - не рахуємо? - 10,5 годин - це більше, ніж робочий 8-годинний день, а ще витрати на харчування, та й час на реабілітацію після такого "заробляння". Мабуть, то треба на велику суму товару везти, щоби той процесінг окуповувався, або на халяву їхати по якійсь програмі - щоби готель+харчування+переїзд оплатили.
Були в мене якось орендарі: українка і італієць. Приходжу якось - на кухні гора немитого посуду. Дівчина каже, що не мала часу помити. Подарували мені тоді пляшку граппи і пачку справжньої італійської Лавацци - кажуть, то шо в нас продають, то фуфло. Літо було, спека. Через місяць виїхали, на кухні була та ж сама гора, в тій же послідовності, в деяких горнятках і на сковороді поросла пліснява. Виявилося, щоби не мити посуду, вони просто виходили в кав'ярню в сусідній під'їзд - там каву на винос давали в паперових стаканчиках. Ну і харчувалися в ресторанах - так їм було вигідніше, кожен день чекінилися в іншому.
Цікаво, що вигідніше - брати каву в Coffee to go щодня, чи самому робити в кавомашині? Все таки це один місяць оренди квартири у Львові. Або майже рік щодня по 25 грн у кафе, за рік окупиться. Але треба - то треба.
Я тим проф не займаюсь, так на закупи поїхали.Страховка 105 зл=800 грн. ,до Жешова і назад 350 км 30 л по 27,5грн(820грн).Так,що якась тисяча допереду.Крім ТАКСФРІ була в Теско файна акція на кабаносікі Тарчинські 4 зл пачка.В нас в Ашані їх продпвали десь по 60 з лишнім гривень(взяв допива 12пачок)Плин для прання Прання тутге стільки єкономія десь 120 гривень на пляшцв до львівської ціни як якість.Десь мясяці два назад купили в Ашані на стрийській порошок Тайд.Поїхав на роботу жінка звонить приіжай потоп.Жінка засипала порошок і увімкнула машинку.Вода почала витікати через ємність для порошку.Приїхав розібрав машинку.Порошок зцементувався і забив трубку до барабана.Значить в нас не тільки йогурти роблять з клею до обоїв(як любить писати Акурт)
...так, дійсно, ми часто забуваємо рахувати свій час! - а час - це гроші!(с)
...от згадав, що всі "зафукали" Епіцентр(якщо там закуплятись на ремонт) І справді, якщо там НАБАГАТО дорожче, то можливо вартує палити бензину і вбивати машину, і стягувати матеріал з різних куточків Львова(а то і по-за межами Львова.... - наприклад, поїхати за нанадцять км за паркетом, як радить п. Акурт) Можливо, все це правильно, якщо є купа грошей і ЧАСУ, і "катаєшся"- стягуєш різний хороший матеріал для себе любимого.... - але, якщо це для злачі в оренду, то треба взяти калькулятор і все те ДОБРЯЧЕ пОрахувати і пРОрахувати: бензину/соляру/газ/амортищацію автівки(а якщо нема автівки, то КІЛЬКАНАДЦЯТЬ доставок з різних куточків Львова і області! - а головне, рахуйте добре, панове, СВІЙ ВИТРАЧЕНИЙ ЧАС!(за який, Ви могли б заробити грошенят, або просто гарно відпочити!)
За обсягом будівельних робіт область серед регіонів України посіла 6 місце,за темпом зростання будівельної продукції - 10 місце.
Обсяги будівельних робіт на будівництві інженерних споруд зросли на 6,7%, нежитлових будівель – на 3,4%, а на будівництві житла скоротились на 6,2%.
З фейсбука:
Jurko Voloshchak: У Львові житла вже непотрібно. Те що будують є невисокої якості. Щільність забудови в 7 разів перевищує таку в середніх європейських містах, тобто рівень комфорту, не кажучи про відсутність усієї обслуговуючої соціальної, культурної, технічної мережі, що в нас називаюь інфраструктурою. Окрім того дуже багато квартир вже пустують, дуже багато здаються в оренду спритнішими, а це породжує небезпеку проривів, затоплень, вибухів, пожеж. Вимагаю мораторію на будь яке будівництво житлових будинків, торговельних центрів, церков у Львові, окрім дитячих садків, шкіл, музеїв, спортивних, фізкультурних і концертних комплексів, водопроводів, каналізаційних колекторів, екологічних виробництв, підземних гаражів і автостоянок, мостів і розв'язок. Звертаюся з цим до усіх юристів, архітекторів, громадян, котрі знають як правильно юридично оформити такі звернення до місцевих рад і адміністрацій, до Верховної ради і Президента. Інакше Львову труба!
Якби я оце відео показав будівельникам, що починають робити вже 6-ий поверх нового будинка поруч із моїм будинком в Анталії, який почали "з нуля" 9 березня із рівної дільниці, то покидали б кельми та тікали б... Жахлива цегляна кладка... Зверніть увагу на шви між цеглинами - мабуть економлять на цеглі. Отвори в стінах, які випилюють після того, як залили бетоном... Взагалі враження жахливе... Особливо від жалюгідного вагончика Прораба. Вже б краще не показували б. Тут вагончик стоїть як новенький, з кондиціонером та антенами супутникового зв"язку.
Вчора на будівництво в Анталії поруч із моїм будинком якраз завезли керамічну цеглу - пачки в пластику ставили за допомогою крана прямо із вантажівки прямо на поверхи, мабуть вже стіни почали класти.
А дівчина - нічого, молодець. Класно веде відео. П"ять балів! Згадав анкедот. Ніч. Спальня. В ліжку чоловік та жінка. Жінка: "Ваня, я вже готова, починай!" Чоловік: "Нашо воно треба, я втомився!" Жінка: "Ну хоч швиденько!" Чоловік: "Важкий день був, не турбуй мене..." Жінка: Ну хоч швиденько, та й усе" Чоловік: "Ну добре, швиденько!" Жінка: "Ой, Ваня, ти такий сексуальний, такий активний, ти й мертву можеш умовити віддатися!"
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
jump Цікаві варіанти, але трохи дорого як за прибзно 100 метрів житла + 20 гараж = 155000$. Було б ще горище під якийсь кабінет або величезну дитячу. За 130-135 я б ще подумав. Але мені все одно маловато місця. Таке відчуття що планування робив один архітектор в обох проектах. Бачу, що ціни на таунхаузи ростуть, а площі зменшуються.