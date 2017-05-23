|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24
...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?
-
Долярчик
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3955
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|792
|66496
|
|
|2808
|392911
|
|
|95
|17083
|