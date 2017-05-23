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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:19

  fis написав:jump
Цікаві варіанти, але трохи дорого як за прибзно 100 метрів житла + 20 гараж = 155000$. Було б ще горище під якийсь кабінет або величезну дитячу. За 130-135 я б ще подумав. Але мені все одно маловато місця.
Таке відчуття що планування робив один архітектор в обох проектах.
Бачу, що ціни на таунхаузи ростуть, а площі зменшуються.


там місця біля хатинки практично немає :wink:
а ціна - просто вбивча
архітектор - напевно один, той самий забудовник
район заявили як престижний :D
хоча там досить непогане місце і закрите від основної магістралі
щось цікавеньке бачили?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:20

  Долярчик написав:...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?


гляньте ціни на сотку землі у Львові, у більш-менш нормальному місці-районі :wink:
jump
 
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