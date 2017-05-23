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Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:19
там місця біля хатинки практично немає
а ціна - просто вбивча
архітектор - напевно один, той самий забудовник
район заявили як престижний
хоча там досить непогане місце і закрите від основної магістралі
щось цікавеньке бачили?
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:20
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
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