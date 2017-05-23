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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24
...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?
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Долярчик
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Додано: Пон 07 тра, 2018 08:19
fis написав:jump
Цікаві варіанти, але трохи дорого як за прибзно 100 метрів житла + 20 гараж = 155000$. Було б ще горище під якийсь кабінет або величезну дитячу. За 130-135 я б ще подумав. Але мені все одно маловато місця.
Таке відчуття що планування робив один архітектор в обох проектах.
Бачу, що ціни на таунхаузи ростуть, а площі зменшуються.
там місця біля хатинки практично немає
а ціна - просто вбивча
архітектор - напевно один, той самий забудовник
район заявили як престижний
хоча там досить непогане місце і закрите від основної магістралі
щось цікавеньке бачили?
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jump
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Додано: Пон 07 тра, 2018 08:20
Долярчик написав:
...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?
гляньте ціни на сотку землі у Львові, у більш-менш нормальному місці-районі
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:22
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 19:48
fis написав:
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
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я поза містом не говорю.
дивився Молдавську, класне планування, непоганий район, але там впритул совєцькі поверхівки із купою люмпенів, будуть грабунки, биття шкла у машинах...
125 дол
є вільні котеджі навіть зараз
вони виглядають трішки громіздкими
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jump
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Додано: Пон 07 тра, 2018 19:54
jump написав: fis написав:
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
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я поза містом не говорю.
дивився Молдавську, класне планування, непоганий район, але там впритул совєцькі поверхівки із купою люмпенів, будуть грабунки, биття шкла у машинах...
125 дол
є вільні котеджі навіть зараз
вони виглядають трішки громіздкими
Вибір не багатий, тому як би мав вільні кошти, то цей варіант яб уважно розглянув.
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fis
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