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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а якщо купити ділянку, або ділянку з старим будинком у Львові під будівництво? - дорого?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:19
там місця біля хатинки практично немає
а ціна - просто вбивча
архітектор - напевно один, той самий забудовник
район заявили як престижний
хоча там досить непогане місце і закрите від основної магістралі
щось цікавеньке бачили?
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:20
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 19:48
я поза містом не говорю.
дивився Молдавську, класне планування, непоганий район, але там впритул совєцькі поверхівки із купою люмпенів, будуть грабунки, биття шкла у машинах...
125 дол
є вільні котеджі навіть зараз
вони виглядають трішки громіздкими
Додано: Пон 07 тра, 2018 19:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вибір не багатий, тому як би мав вільні кошти, то цей варіант яб уважно розглянув.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 03:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
та беріть в капсулах - ці розчиняються:
Ну от елементарне. Долярчик, Один рівень огорожі вже є. Захотіла я собі металеву опору для квітів. В епіцентрі потрібного мені розміру від 315 грн коштує - не то метал, не то пластмаса. Думаю, під манікюром поламається. Довелося пошукати арматуру. Собівартість мого дівайса вийшла 240 грн з поїздками, спочатку нарізанням, а потім зваркою отаких швеллерів:
А фарбу як в епіцентрі "толкають" - це капєц! Там кожна фірма поставила свого представника, кожен з яких хапає роззяв і талкає свій товар. Я якось приїхала о 21 год, тицьнула колір, мені його затонували. В цей же вечір випробували на стіні. Мені колір сподобався, вирішила взяти ще 2 порції на інші приміщення - там же комп'ютерне тонування. Ан-ні!
Виявилося, що продавець, який мені то толкнув, не мав права фарбу своєї фірми тонувати на Фейдал апараті, а на Тріорі, і не за тою палітрою, що я обрала (ral, а не triora), бо там інші пропорції фарби і барвника, то й колір інший виходить, хоча комп'ютерний підбір. Коротше, я познайомилася зі всіма змінами, всіма менеджерами. Колір я добирала три рази, і кожного разу це був капєц з чеками, пробами в їх журналах, поясненнями старших зміни і менеджерів. Поки розбиралися, я стільки наслухалася, як вони продають фарби, що зробила для себе висновок, що як купувати фарби влітку, то на Торпедо - там теж комп'ютерний підбір є, а взимку нема чого фарбувати і взагалі ремонтів робити.
Для ремонту ми купили старий бусік на польських номерах. Що він тільки не перевозив! і блоки, і цементи, і меблі, і техніку, і картоплю... Загалом, вартість всіх доставок вже давно перевищила вартість самого буса.
Тих б-л-я-х уже стільки, що скоро буде невигідно брати машини в салоні, бо продати їх пізніше буде просто неможливо. Ну і для ремонту - то чудово, бо ж не в шкіряному салоні возити будматеріали: звичайна мийка авто уже 190 грн коштує.
Цікаво, в чому оце скорочення будівництва житла.
Вчора на виїзді зі Львова на Тракті глинянському заїхали купити цемент. Там буває по 110 за 50 кг. Продавці кажуть, що повну фуру цементу розібрали поштучно за неповних два робочих дні - от вам і тема для бізнесу. Той район хоч і ацтойний, забудовується надзвичайно швидко.
Знайомий купив там ділянку позаминулого року, яка по проекту межувала з котеджами. Тепер котеджі міняють під багатоповерхівку. Зрештою, зараз знайти нормальну ділянку, яку довкола не забудують термітниками є дуже складно. Бо навіть поміж особняків знайдеться хтось, хто продасть свій, і на тому місці запросто виросте хоча би 5-поверхівка, наприклад Ніжинська, Мучна, Круп'ярська, Ільмова, всі Скнилівські провулки, Липинського... отаке сусідство є просто жах:
Нежитлові будівлі точно ростуть. Не тільки на Сихові.
Північ Львова теж не пасе задніх. От вид із траси Львів-Київ біля Сорок Львівських - величезна територія з видом на Високий замок (позначено). Можливо, торговий центр буде - паспорта об'єкта немає:
а це також щось грандіозне будується, навпроти Румбабару. До речі, в Румбабарі воду в басейни вже набрали, скоро можна плавати.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:38
...хоч лічи, а хоч рахуй, в результаті вийде........ те саме
Доброго дня, панянці Ламбаді і іншим форумчанам!
.. друге фото знизу - напевно, ще один Ашан буде))
....про фарбу, звичайно, весело))
Але, давайте порахуємо:
(добре, якщо є зразу "б***", а якщо немає, то вкладати СПЕЦІАЛЬНО в "тарадайку", виключно для зтягування буд-матеріалів?)
- скільки "поїздок/ходок" потрібно зробити за кожним матеріалом? - цемент, шпалери/чи фарба, ламінат/чи паркет, дері/плінтуса.... меблі, унітаз, ванна і т д. і т. п. - от розділіть, майже це все на окремі позиції.... - скільки виїде поїздок? 15-20?
Розумію, що і з Епіку, все за раз не заберете(але, за 3-4рази ОСНОВНЕ можна завезти!).... а вже пізніше, "бігати" за карнизами/дюбелями/плафонами і іншим "дрібоцтвом" по Торпедо))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:22
Пане Долярчику я коли будував будинок своїм Ланосом цегли тілики поза 5тис перевіз.Вапна 2,5 тони, цементу поза 15 .Різних дрібничок типу 3 тон арматури , вагонка 200 кв метрів навіть не рахую.
П.С.Зимою.тато купив 2 листа ОСБ .В Новій лінії заплатив 200грн за доставку на Ренуар(3 км від сили)
Шкодую , що буса не мав, мусив під різні гіпокартони доставку замовляти.
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