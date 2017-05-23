Додано: Вів 08 тра, 2018 03:16

Bolt написав: Поїхав на роботу жінка звонить приіжай потоп.Жінка засипала порошок і увімкнула машинку.Вода почала витікати через ємність для порошку.Приїхав розібрав машинку.Порошок зцементувався і забив трубку до барабана.Значить в нас не тільки йогурти роблять з клею до обоїв(як любить писати Акурт) Поїхав на роботу жінка звонить приіжай потоп.Жінка засипала порошок і увімкнула машинку.Вода почала витікати через ємність для порошку.Приїхав розібрав машинку.Порошок зцементувався і забив трубку до барабана.Значить в нас не тільки йогурти роблять з клею до обоїв(як любить писати Акурт)

Долярчик написав: ...от згадав, що всі "зафукали" Епіцентр(якщо там закуплятись на ремонт) І справді, якщо там НАБАГАТО дорожче, то можливо вартує палити бензину і вбивати машину, і стягувати матеріал з різних куточків Львова(а то і по-за межами Львова.... - наприклад, поїхати за нанадцять км за паркетом, як радить п. Акурт) ...от згадав, що всі "зафукали" Епіцентр(якщо там закуплятись на ремонт) І справді, якщо там НАБАГАТО дорожче, то можливо вартує палити бензину і вбивати машину, і стягувати матеріал з різних куточків Львова(а то і по-за межами Львова.... - наприклад, поїхати за нанадцять км за паркетом, як радить п. Акурт)

jump написав: Обсяги будівельних робіт на будівництві інженерних споруд зросли на 6,7%, нежитлових будівель – на 3,4%, а на будівництві житла скоротились на 6,2%. Обсяги будівельних робіт на будівництві інженерних споруд зросли на 6,7%, нежитлових будівель – на 3,4%, а на будівництві житла скоротились на 6,2%.

та беріть в капсулах - ці розчиняються:Ну от елементарне.Один рівень огорожі вже є. Захотіла я собі металеву опору для квітів. В епіцентрі потрібного мені розміру від 315 грн коштує - не то метал, не то пластмаса. Думаю, під манікюром поламається. Довелося пошукати арматуру. Собівартість мого дівайса вийшла 240 грн з поїздками, спочатку нарізанням, а потім зваркою отаких швеллерів:А фарбу як в епіцентрі "толкають" - це капєц! Там кожна фірма поставила свого представника, кожен з яких хапає роззяв і талкає свій товар. Я якось приїхала о 21 год, тицьнула колір, мені його затонували. В цей же вечір випробували на стіні. Мені колір сподобався, вирішила взяти ще 2 порції на інші приміщення - там же комп'ютерне тонування. Ан-ні!Виявилося, що продавець, який мені то толкнув, не мав права фарбу своєї фірми тонувати на Фейдал апараті, а на Тріорі, і не за тою палітрою, що я обрала (ral, а не triora), бо там інші пропорції фарби і барвника, то й колір інший виходить, хоча комп'ютерний підбір. Коротше, я познайомилася зі всіма змінами, всіма менеджерами. Колір я добирала три рази, і кожного разу це був капєц з чеками, пробами в їх журналах, поясненнями старших зміни і менеджерів. Поки розбиралися, я стільки наслухалася, як вони продають фарби, що зробила для себе висновок, що як купувати фарби влітку, то на Торпедо - там теж комп'ютерний підбір є, а взимку нема чого фарбувати і взагалі ремонтів робити.Для ремонту ми купили старий бусік на польських номерах. Що він тільки не перевозив! і блоки, і цементи, і меблі, і техніку, і картоплю... Загалом, вартість всіх доставок вже давно перевищила вартість самого буса.Тих б-л-я-х уже стільки, що скоро буде невигідно брати машини в салоні, бо продати їх пізніше буде просто неможливо. Ну і для ремонту - то чудово, бо ж не в шкіряному салоні возити будматеріали: звичайна мийка авто уже 190 грн коштує.Вчора на виїзді зі Львова на Тракті глинянському заїхали купити цемент. Там буває по 110 за 50 кг. Продавці кажуть, що повну фуру цементу розібрали поштучно за неповних два робочих дні - от вам і тема для бізнесу. Той район хоч і ацтойний, забудовується надзвичайно швидко.Знайомий купив там ділянку позаминулого року, яка по проекту межувала з котеджами. Тепер котеджі міняють під багатоповерхівку. Зрештою, зараз знайти нормальну ділянку, яку довкола не забудують термітниками є дуже складно. Бо навіть поміж особняків знайдеться хтось, хто продасть свій, і на тому місці запросто виросте хоча би 5-поверхівка, наприклад Ніжинська, Мучна, Круп'ярська, Ільмова, всі Скнилівські провулки, Липинського... отаке сусідство є просто жах:Не тільки на Сихові.Північ Львова теж не пасе задніх. От вид із траси Львів-Київ біля Сорок Львівських - величезна територія з видом на Високий замок (позначено). Можливо, торговий центр буде - паспорта об'єкта немає:а це також щось грандіозне будується, навпроти Румбабару. До речі, в Румбабарі воду в басейни вже набрали, скоро можна плавати.