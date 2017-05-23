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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:Ось де шикарне сусідство. Зліва Парус на липинського.

Жесть!
На найдорожчому на вигляд будинку висить ПРОДАЖ.
Це ж у всіх оцих будинках пропала тяга - як мінімум для всіх камінів, п'єців і котлів типу Viessman.
Насправді, так було з радянських часів - зносили особняки, на їх місці будували всілякі панельки. Якщо і залишалися десь особняки, то їх відстань до багатоповерхівок в розмір мінімум 2-полосної дороги, а то і 30-40 метрів, враховуючи інсоляцію. А оце - таке знецінення, що жесть. Тут тільки під якийсь офіс. Зрештою, представники Паруса могли би сусідам запропонувати по декілька квартир в обмін на їх ділянки.

Я щось пропустила. Хтось шукає особняк у Львові, і нема з чого вибирати?
Lambada
 
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