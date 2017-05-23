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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:Ось де шикарне сусідство. Зліва Парус на липинського.

Жесть!
На найдорожчому на вигляд будинку висить ПРОДАЖ.
Це ж у всіх оцих будинках пропала тяга - як мінімум для всіх камінів, п'єців і котлів типу Viessman.
Насправді, так було з радянських часів - зносили особняки, на їх місці будували всілякі панельки. Якщо і залишалися десь особняки, то їх відстань до багатоповерхівок в розмір мінімум 2-полосної дороги, а то і 30-40 метрів, враховуючи інсоляцію. А оце - таке знецінення, що жесть. Тут тільки під якийсь офіс. Зрештою, представники Паруса могли би сусідам запропонувати по декілька квартир в обмін на їх ділянки.

Я щось пропустила. Хтось шукає особняк у Львові, і нема з чого вибирати?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:09

  Lambada написав:
  fis написав:Ось де шикарне сусідство. Зліва Парус на липинського.

Жесть!
На найдорожчому на вигляд будинку висить ПРОДАЖ.
Це ж у всіх оцих будинках пропала тяга - як мінімум для всіх камінів, п'єців і котлів типу Viessman.
Насправді, так було з радянських часів - зносили особняки, на їх місці будували всілякі панельки. Якщо і залишалися десь особняки, то їх відстань до багатоповерхівок в розмір мінімум 2-полосної дороги, а то і 30-40 метрів, враховуючи інсоляцію. А оце - таке знецінення, що жесть. Тут тільки під якийсь офіс. Зрештою, представники Паруса могли би сусідам запропонувати по декілька квартир в обмін на їх ділянки.

Я щось пропустила. Хтось шукає особняк у Львові, і нема з чого вибирати?



1.маю знайомих-колег, по сусідству поруч з ними жили люмпени-босота-алкашня-наріки, забудовники викупили їх ділянки, переселили за місто, у Білогорщу, Лєвандовку, пСихів і усяку іншу дупу, а на їх ділянках впиндюрили таунхауси, котеджі і що найгірше навіть 5-поверхівки!. Як тепер жити - біс його знає.


2. шукали цікаві варіанти таунхаусів :) у Львові

3. А які варіанти будинків Ви надибали? де ще не навалили довкола термітників?
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:29

jump
Таунхауси то типа новобуди нульовий цикл з місцем для авто? В пішій доступності до площі Ринок? :mrgreen:
Бо оті попередні хауси добряче обжиті виглядають.
На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?

А знайомим-колегам не пропонували викупити і їх ділянку?
Одна знайома продала свій особняк з ділянкою, поміняла на 3 квартири в 5-поверхівці новобуді з закритою територією, місцем для авто і то через дорогу від власної ділянки. Довольна як слон - то ремонтувала свою халабуду постійно і садила бульбу, а тепер гонорово і неспішно щодня ходить на закупи на базар на шопінг.
Lambada
 
Повідомлень: 219
З нами з: 06.06.10
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:08

  Lambada написав:jump
Таунхауси то типа новобуди нульовий цикл з місцем для авто? В пішій доступності до площі Ринок? :mrgreen:
Бо оті попередні хауси добряче обжиті виглядають.
На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?

А знайомим-колегам не пропонували викупити і їх ділянку?
Одна знайома продала свій особняк з ділянкою, поміняла на 3 квартири в 5-поверхівці новобуді з закритою територією, місцем для авто і то через дорогу від власної ділянки. Довольна як слон - то ремонтувала свою халабуду постійно і садила бульбу, а тепер гонорово і неспішно щодня ходить на закупи на базар на шопінг.


1. щось типу цього: http://vr-expert.com.ua/kotedzhi-na-evskogo/
місце для авто, вбудований гараж, невеликий газон, котел, розводка, двері-вікна, бруківка, ковка, тераса. ЯКНАЙДАЛІ від пл. Ринок, але в межах міста :D

2. Просвятіть будь-ласка "На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?" ДЯКУЮ.

3. Не бажають продавати. Батьки будували, ті добудовували. Великі ділянки, 6соток, мангали, альтанки, туйки, надувні басейни, гойдалки, по 2 гаражі, своє величезне подвір"я, тихий район. ЯК таке продаш? :oops:

4. Бульбу не садять, на шопінг ходять 8)
jump
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 18.08.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 308 раз.
 
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  #<1 ... 224225226227
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