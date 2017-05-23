Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:08

Lambada написав: jump

Таунхауси то типа новобуди нульовий цикл з місцем для авто? В пішій доступності до площі Ринок?

Бо оті попередні хауси добряче обжиті виглядають.

На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?



А знайомим-колегам не пропонували викупити і їх ділянку?

Одна знайома продала свій особняк з ділянкою, поміняла на 3 квартири в 5-поверхівці новобуді з закритою територією, місцем для авто і то через дорогу від власної ділянки. Довольна як слон - то ремонтувала свою халабуду постійно і садила бульбу, а тепер гонорово і неспішно щодня ходить на закупи на базар на шопінг. Таунхауси то типа новобуди нульовий цикл з місцем для авто? В пішій доступності до площі Ринок?Бо оті попередні хауси добряче обжиті виглядають.На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?А знайомим-колегам не пропонували викупити і їх ділянку?Одна знайома продала свій особняк з ділянкою, поміняла на 3 квартири в 5-поверхівці новобуді з закритою територією, місцем для авто і то через дорогу від власної ділянки. Довольна як слон - то ремонтувала свою халабуду постійно і садила бульбу, а тепер гонорово і неспішно щодня ходить на закупи на базар на шопінг.

"На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?"

1. щось типу цього:місце для авто, вбудований гараж, невеликий газон, котел, розводка, двері-вікна, бруківка, ковка, тераса. ЯКНАЙДАЛІ від пл. Ринок, але в межах міста2. Просвятіть будь-ласкаДЯКУЮ.3. Не бажають продавати. Батьки будували, ті добудовували. Великі ділянки, 6соток, мангали, альтанки, туйки, надувні басейни, гойдалки, по 2 гаражі, своє величезне подвір"я, тихий район. ЯК таке продаш?4. Бульбу не садять, на шопінг ходять