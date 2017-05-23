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fis написав:Ось де шикарне сусідство. Зліва Парус на липинського.
Жесть! На найдорожчому на вигляд будинку висить ПРОДАЖ. Це ж у всіх оцих будинках пропала тяга - як мінімум для всіх камінів, п'єців і котлів типу Viessman. Насправді, так було з радянських часів - зносили особняки, на їх місці будували всілякі панельки. Якщо і залишалися десь особняки, то їх відстань до багатоповерхівок в розмір мінімум 2-полосної дороги, а то і 30-40 метрів, враховуючи інсоляцію. А оце - таке знецінення, що жесть. Тут тільки під якийсь офіс. Зрештою, представники Паруса могли би сусідам запропонувати по декілька квартир в обмін на їх ділянки.
Я щось пропустила. Хтось шукає особняк у Львові, і нема з чого вибирати?
fis написав:Ось де шикарне сусідство. Зліва Парус на липинського.
Жесть! На найдорожчому на вигляд будинку висить ПРОДАЖ. Це ж у всіх оцих будинках пропала тяга - як мінімум для всіх камінів, п'єців і котлів типу Viessman. Насправді, так було з радянських часів - зносили особняки, на їх місці будували всілякі панельки. Якщо і залишалися десь особняки, то їх відстань до багатоповерхівок в розмір мінімум 2-полосної дороги, а то і 30-40 метрів, враховуючи інсоляцію. А оце - таке знецінення, що жесть. Тут тільки під якийсь офіс. Зрештою, представники Паруса могли би сусідам запропонувати по декілька квартир в обмін на їх ділянки.
Я щось пропустила. Хтось шукає особняк у Львові, і нема з чого вибирати?
1.маю знайомих-колег, по сусідству поруч з ними жили люмпени-босота-алкашня-наріки, забудовники викупили їх ділянки, переселили за місто, у Білогорщу, Лєвандовку, пСихів і усяку іншу дупу, а на їх ділянках впиндюрили таунхауси, котеджі і що найгірше навіть 5-поверхівки!. Як тепер жити - біс його знає.
2. шукали цікаві варіанти таунхаусів у Львові
3. А які варіанти будинків Ви надибали? де ще не навалили довкола термітників?
jump Таунхауси то типа новобуди нульовий цикл з місцем для авто? В пішій доступності до площі Ринок? Бо оті попередні хауси добряче обжиті виглядають. На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?
А знайомим-колегам не пропонували викупити і їх ділянку? Одна знайома продала свій особняк з ділянкою, поміняла на 3 квартири в 5-поверхівці новобуді з закритою територією, місцем для авто і то через дорогу від власної ділянки. Довольна як слон - то ремонтувала свою халабуду постійно і садила бульбу, а тепер гонорово і неспішно щодня ходить на закупи на базар на шопінг.
Lambada написав:jump Таунхауси то типа новобуди нульовий цикл з місцем для авто? В пішій доступності до площі Ринок? Бо оті попередні хауси добряче обжиті виглядають. На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?
А знайомим-колегам не пропонували викупити і їх ділянку? Одна знайома продала свій особняк з ділянкою, поміняла на 3 квартири в 5-поверхівці новобуді з закритою територією, місцем для авто і то через дорогу від власної ділянки. Довольна як слон - то ремонтувала свою халабуду постійно і садила бульбу, а тепер гонорово і неспішно щодня ходить на закупи на базар на шопінг.
2. Просвятіть будь-ласка "На Біговій вверху Личаківської, Замарстинівській за лікарнею МВС, на Чигиринській, на Орлика - то, мабуть, вже розглядали?" ДЯКУЮ.
3. Не бажають продавати. Батьки будували, ті добудовували. Великі ділянки, 6соток, мангали, альтанки, туйки, надувні басейни, гойдалки, по 2 гаражі, своє величезне подвір"я, тихий район. ЯК таке продаш?