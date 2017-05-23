Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 тра, 2018 18:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:59
Huligan
Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
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