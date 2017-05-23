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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни :(
Huligan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:59

Huligan
Вітаю долярчика з новим ніком ;) (доки старий відпочиває в бані)!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:22

  V2 написав:Huligan
Вітаю долярчика з новим ніком ;) (доки старий відпочиває в бані)!

Можу запевнити, що у USD, нічого не рахую :lol:
І звичайно не маю, ніц спільного з паном Долярчиком...
А ось поїхати до нього в гості, і подивитися на чому він стриже ті "долярчики", поїхав би з задоволенням. :shock:
Huligan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...та Я б так легко не палився! :D Я ж тут - не перший місяць(і навіть, не рік) то, якщо б хотів, то б мав би декілька ніків і зайшов би ТОЧНО не під свіжочпеченим! :D
- так що мимо!

....але нік - хороший, но не мій!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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