Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
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Додано: Суб 12 тра, 2018 18:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:59
Huligan
Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:22
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...та Я б так легко не палився! Я ж тут - не перший місяць(і навіть, не рік) то, якщо б хотів, то б мав би декілька ніків і зайшов би ТОЧНО не під свіжочпеченим!
- так що мимо!
....але нік - хороший, но не мій!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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