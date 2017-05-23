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V2 написав:Huligan Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
Можу запевнити, що у USD, нічого не рахую І звичайно не маю, ніц спільного з паном Долярчиком... А ось поїхати до нього в гості, і подивитися на чому він стриже ті "долярчики", поїхав би з задоволенням.
fis написав:За містом не цікавить абсолютно. Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
Це тільки на ваше переконання цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
V2 написав:Huligan Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
Можу запевнити, що у USD, нічого не рахую І звичайно не маю, ніц спільного з паном Долярчиком... А ось поїхати до нього в гості, і подивитися на чому він стриже ті "долярчики", поїхав би з задоволенням.
.... от Я фотки виклав, де, мабуть, реально "стрижуть" долярчики!
V2 написав:Huligan Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
Можу запевнити, що у USD, нічого не рахую І звичайно не маю, ніц спільного з паном Долярчиком... А ось поїхати до нього в гості, і подивитися на чому він стриже ті "долярчики", поїхав би з задоволенням.
.... от Я фотки виклав, де, мабуть, реально "стрижуть" долярчики!
Пан Долярчик, у тебе совість є ? Пожалій мою печінку, я так багато не можу бухати