Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
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Додано: Суб 12 тра, 2018 18:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:59
Huligan
Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:22
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...та Я б так легко не палився! Я ж тут - не перший місяць(і навіть, не рік) то, якщо б хотів, то б мав би декілька ніків і зайшов би ТОЧНО не під свіжоспеченим!
- так що мимо!
....але нік - хороший, но не мій!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 14 тра, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:37
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:40
Це тільки на ваше переконання цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:03
Пан Долярчик, у тебе совість є ?
Пожалій мою печінку, я так багато не можу бухати
Додано: Пон 14 тра, 2018 23:15
Пан V2 черговий раз "лоханувся".
Вітаємо.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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