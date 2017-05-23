Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
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Додано: Суб 12 тра, 2018 18:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікава тема,прочитав від початку і досі, але забагато ненависті до певних людей!
Таке враження, що всі заздрять пану Долярчику, що він придбав собі чотири стіни
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:59
Huligan
Вітаю долярчика з новим ніком (доки старий відпочиває в бані)!
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:22
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...та Я б так легко не палився! Я ж тут - не перший місяць(і навіть, не рік) то, якщо б хотів, то б мав би декілька ніків і зайшов би ТОЧНО не під свіжоспеченим!
- так що мимо!
....але нік - хороший, но не мій!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 14 тра, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:37
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:40
Це тільки на ваше переконання цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:13
У Львові на вулиці Стрийській збудують сучасний бізнес-центр «Національний»
У Львові по вул.Стрийська,108 (що біля видавництва «Вільна Україна»), збудують новий сучасний бізнес-центр. Виконком Львівської міської ради вже затвердив відповідні містобудівні умови та обмеження. Проект реалізовуватиме Девелоперська компанія «Моя країна». Бізнес-центр «Національний» складатиметься з двох 14-поверхових офісних будівель.
«У Львові бракує сучасних і комфортних офісних центрів, і ми отримали багато запитів від бізнес-середовища саме на такий проект. Перевагою бізнес-центру є його розміщення – цей мікрорайон швидко розвивається і невдовзі стане освітньо-діловим та інноваційним центром Львова. Тут добре розвинена транспортна інфраструктура – курсує громадський транспорт зі всіх районів Львова, близьке розташування до центру міста.
Бізнес-центр буде повністю автономним від житлової частини комплексу «Національний». Бізнес-центр оснащений сучасними інженерними системами – кондиціонування, вентиляції, опалення та пожежної безпеки. В кожній офісній будівлі по два ліфти. Для офісних працівників діятиме наземна стоянка та підземний паркінг із зарядними станціями для електромобілів, працюватиме служба охорони, заклади громадського харчування. Особливістю буде також і те, що для працівників офісних центрів в межах нашого комплексу діятиме Центр розвитку дитини – дитячий садок, гуртки та групи продовженого дня. Можна буде спокійно залишити дитину на кваліфікованих педагогів і затриматись на роботі
Офісні площі в бізнес-центрі «Національний» компанія продаватиме. Модульне планування приміщень дозволяє придбати як малі площі офісних приміщень для стартап-проектів, так і цілий поверх або кілька поверхів для великих компаній.
Завершення будівництва та здача бізнес-центру в експлуатацію запланована на перший квартал 2019 р.
Поруч з бізнес-центром Девелоперська компанія «Моя країна» будує житловий комплекс «Національний
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.... а ще дууууууже "бракує" з десяток ашанів-форумів і т. п......... - і ЗОВСІМ "не бракує"(але біля Львова) фабрик-заводів і т. п.
... всі так будуть в офісах сидіти, а хто ж РЕАЛЬНО буде працювати?
Створіть людям НОРМАЛЬНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, щоб не тікали в Польщу, а ПОТРАТИТИ СВОЇ ГРОШІ, вже якось пересічні й самі знайдуть де!!!
... але, може Я неправий, і Ви мене поправите?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
в місті дешевих небуває
бувають дорогі і Дуже ДОрогі
+50грн !
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:25
Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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