Додано: Сер 16 тра, 2018 16:13

У Львові на вулиці Стрийській збудують сучасний бізнес-центр «Національний»



У Львові по вул.Стрийська,108 (що біля видавництва «Вільна Україна»), збудують новий сучасний бізнес-центр. Виконком Львівської міської ради вже затвердив відповідні містобудівні умови та обмеження. Проект реалізовуватиме Девелоперська компанія «Моя країна». Бізнес-центр «Національний» складатиметься з двох 14-поверхових офісних будівель.

«У Львові бракує сучасних і комфортних офісних центрів, і ми отримали багато запитів від бізнес-середовища саме на такий проект. Перевагою бізнес-центру є його розміщення – цей мікрорайон швидко розвивається і невдовзі стане освітньо-діловим та інноваційним центром Львова. Тут добре розвинена транспортна інфраструктура – курсує громадський транспорт зі всіх районів Львова, близьке розташування до центру міста.

Бізнес-центр буде повністю автономним від житлової частини комплексу «Національний». Бізнес-центр оснащений сучасними інженерними системами – кондиціонування, вентиляції, опалення та пожежної безпеки. В кожній офісній будівлі по два ліфти. Для офісних працівників діятиме наземна стоянка та підземний паркінг із зарядними станціями для електромобілів, працюватиме служба охорони, заклади громадського харчування. Особливістю буде також і те, що для працівників офісних центрів в межах нашого комплексу діятиме Центр розвитку дитини – дитячий садок, гуртки та групи продовженого дня. Можна буде спокійно залишити дитину на кваліфікованих педагогів і затриматись на роботі

Офісні площі в бізнес-центрі «Національний» компанія продаватиме. Модульне планування приміщень дозволяє придбати як малі площі офісних приміщень для стартап-проектів, так і цілий поверх або кілька поверхів для великих компаній.

Завершення будівництва та здача бізнес-центру в експлуатацію запланована на перший квартал 2019 р.



Поруч з бізнес-центром Девелоперська компанія «Моя країна» будує житловий комплекс «Національний