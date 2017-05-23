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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:56

  dinozavrik написав:
  fis написав:За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.


Це тільки на ваше переконання :) цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)


Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
fis
 
Повідомлень: 188
З нами з: 06.12.09
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  #<1 ... 226227228229
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