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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:56
dinozavrik написав: fis написав:
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
Це тільки на ваше переконання
цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
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fis
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