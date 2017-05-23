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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:56
dinozavrik написав: fis написав:
За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
Це тільки на ваше переконання
цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
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fis
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:05
Долярчик написав: stepler написав:
Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.
Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!)
Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...
Що таке 10 тис. грн?
А що таке 10 тис. грн через кілька років?
Якщо не буде реальних робочих місць, яки виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 06:58
Huligan написав: Долярчик написав: stepler написав:
Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.
Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!)
Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...
Що таке 10 тис. грн?
А що таке 10 тис. грн через кілька років?
Якщо не буде реальних робочих місць, яки виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....
Повністю згідний.Житла все більше, а роботи меньше.
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