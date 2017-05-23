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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:56

  dinozavrik написав:
  fis написав:За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.


Це тільки на ваше переконання :) цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)


Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:05

  Долярчик написав:
  stepler написав:Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.

Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!) :D


Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...

Що таке 10 тис. грн?

А що таке 10 тис. грн через кілька років?

Якщо не буде реальних робочих місць, яки виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....

:evil:
Huligan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:46

корисне

Трапилось: "Законність будь-якого будівництва у Львові можна знайти на онлайн-мапі" клац :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 06:58

  Huligan написав:
  Долярчик написав:
  stepler написав:Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.

Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!) :D


Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...

Що таке 10 тис. грн?

А що таке 10 тис. грн через кілька років?

Якщо не буде реальних робочих місць, яки виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....

:evil:

Повністю згідний.Житла все більше, а роботи меньше.
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