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fis написав:За містом не цікавить абсолютно. Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
Це тільки на ваше переконання цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
Міськрада Львова узаконила самочинно збудоване житло в обмін на квартири 17 травня, під час сесії Львівської міської ради, депутати затвердили ТзОВ «Каньйон» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, 307-а. Цим рішенням вони фактично узаконили самочинно збудоване житло, яке мали знести ще два роки тому. «За» відповідне рішення проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.
Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Каньйон» отримує в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а. При цьому ділянку із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони перевели у категорію житлової та громадської забудови. Також для ділянки змінили й цільове призначення.