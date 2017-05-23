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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:56

  dinozavrik написав:
  fis написав:За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.


Це тільки на ваше переконання :) цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)


Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:05

  Долярчик написав:
  stepler написав:Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.

Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!) :D


Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...

Що таке 10 тис. грн?

А що таке 10 тис. грн через кілька років?

Якщо не буде реальних робочих місць, які виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....

:evil:
Востаннє редагувалось Huligan в П'ят 18 тра, 2018 07:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:46

корисне

Трапилось: "Законність будь-якого будівництва у Львові можна знайти на онлайн-мапі" клац :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 06:58

  Huligan написав:
  Долярчик написав:
  stepler написав:Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.

Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!) :D


Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...

Що таке 10 тис. грн?

А що таке 10 тис. грн через кілька років?

Якщо не буде реальних робочих місць, яки виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....

:evil:

Повністю згідний.Житла все більше, а роботи меньше.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:30

Міськрада Львова узаконила самочинно збудоване житло в обмін на квартири
17 травня, під час сесії Львівської міської ради, депутати затвердили ТзОВ «Каньйон» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, 307-а. Цим рішенням вони фактично узаконили самочинно збудоване житло, яке мали знести ще два роки тому. «За» відповідне рішення проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.



Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Каньйон» отримує в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а. При цьому ділянку із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони перевели у категорію житлової та громадської забудови. Також для ділянки змінили й цільове призначення.

Зазначимо, 0,0173 га вказаної ділянки розташована у межах червоних ліній.
https://portal.lviv.ua/news/2018/05/17/ ... a-kvartiri
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вчора проходив біля майбутнього "Спартака"
Зараз він на отакій стадії будівництва(трохи темноваті фото, бо ввечері хмарилось)
Зображення
Зображення
.... ну, а там вже два кроки до мого "Авалон-ця"))
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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