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fis написав:За містом не цікавить абсолютно. Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.
Це тільки на ваше переконання цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)
Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
Міськрада Львова узаконила самочинно збудоване житло в обмін на квартири 17 травня, під час сесії Львівської міської ради, депутати затвердили ТзОВ «Каньйон» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, 307-а. Цим рішенням вони фактично узаконили самочинно збудоване житло, яке мали знести ще два роки тому. «За» відповідне рішення проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.
Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Каньйон» отримує в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а. При цьому ділянку із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони перевели у категорію житлової та громадської забудови. Також для ділянки змінили й цільове призначення.
geoleo написав:Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку?
Минулого року цей захід також проігнорували найбільші забудовники (Інтергалбуд, Ріел) і Парус; ексклюзивного або просто нового не було нічого. Щодо згаданих вами нинішніх котлованів. Глобус Континент стартував по 9900 гривень, а місяць тому він був ще по 550 уо, і це вже було непривабливо за Сокільники (а це Сокільники) і геть розбиту дорогу. Там хіба можна брати для життя, кому підходить район.
Котлован по 11900 на Малоголосківській - цікаво під інвестицію. Але це відомо з їхньої реклами на сіті-лайтах на Чорновола. На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами.
Це теж Малоголосківська. Не центр, проте непогано. Здачу обіцяють в кінці року. Перший поверх (на якому, власне, і можна робити такі перепланування - є), його віддали би дешевше. Але сам об'єкт проблемний, здачу вже перенесли на два (!) роки, змінився забудовник, який додав два поверхи, і зараз ціна 16000 грв на кв. м. - не айс.
...ще раз хотів повернутись до цієї ідеї(розділити однуху на дві однухи-кухні-студії) ...так от, все то, ніби, добре.... але, подумалось про те, що то будуть, НАЧЕБТО, дві квартири - тобто, два входи(ну тут просто, ставимо на одних дверях, наприклад, 12, на других - 12А),але далі,то трохи піде БІЛЬШЕ коштів на "зайві" лічильники! - ШІСТЬ - на воду(тут пів біди, вони не такі дорогі), і ТРИ - на ГАЗ!(а вони - на порядок дорожчі, а особливо ДОЗВОЛИ І ВСТАНОВЛЕННЯ!) ....а, і ще ОПАЛЕННЯ!!! +1 двохконтурний котел(якщо Інд. Оп.) - НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ, бо непередбачена ДОДАТКОВА вентиляційна шахта! - то ж тупо треба буде розводити опалення від одного котла на дві квартири, або ПРОСТІШИЙ варіант: робити електричний підігрів підлоги/чи встановити кондюк....
...щось то багато "виплило" ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ, і чимало менінгіту(на рахунок газ-лічильників і опалення)
.... цікава тема, але щось їй не дуже приділили уваги...
Чи там, ми умовну нашу другу квартиру(яка вийде при розподілі/переплануванні), просто пустимо там все на електрику?
п. с. ...і Я дивуюсь/ненадивуюсь, що переглядів цієї гілки 165тис! - а вона, як "дохла кішка"! Чому НОВІ читачі не прагнуть чирканути пару речень свого досвіду/думок???!(що, лише читають, а написати немають що?)