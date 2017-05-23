RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:56

  dinozavrik написав:
  fis написав:За містом не цікавить абсолютно.
Є цікавий варіант на Молдавській, там десь під 170 метрів за 135 було. Зараз може і дорожче. Але мені не подобається що утеплють мін ватою під штукатурку. Мін вата має бути тільки вентильована на моє переконання.


Це тільки на ваше переконання :) цілком нормально мінвата живе під мокрим фасадом. краще мінвата під мокрим чим вся хата пінопластом обкладена (ще й з сусідадами пінопластом зєднана)


Який у вас досвід експлуатації будинку/квартири утепленого мінватою без вент фасаду?
fis
 
Повідомлень: 188
З нами з: 06.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:05

  Долярчик написав:
  stepler написав:Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.

Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!) :D


Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...

Що таке 10 тис. грн?

А що таке 10 тис. грн через кілька років?

Якщо не буде реальних робочих місць, які виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....

:evil:
Востаннє редагувалось Huligan в П'ят 18 тра, 2018 07:32, всього редагувалось 1 раз.
Huligan
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:46

корисне

Трапилось: "Законність будь-якого будівництва у Львові можна знайти на онлайн-мапі" клац :wink:
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 324
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 06:58

  Huligan написав:
  Долярчик написав:
  stepler написав:Може хто знає а чи популярна була б оренда будинку? наприклад 50 квадратів за 10000грн в місяць з подвірям мангалом всі діла. Львів. Окружна вул.

Думаю, що такий особняк буде коштувати мінімум, як дві однухи в новобудові! Мінімум! (а дві однухи - дайють більше навару, ніж отих 10тис.!) :D


Пан Долярчик, правильно пише, що потрібні робочі місця, де людина з інженерною освітою зможе заробляти не гірше ніж у Польщі, або десь далі...

Що таке 10 тис. грн?

А що таке 10 тис. грн через кілька років?

Якщо не буде реальних робочих місць, яки виготовляють "корисні товари", то ні особняк, а ні дві чи три однокімнатні квартири, не будуть потрібні молоді, вони зразу після ВУЗу, будуть тікати у ЕС....

:evil:

Повністю згідний.Житла все більше, а роботи меньше.
Bolt
 
Повідомлень: 113
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:30

Міськрада Львова узаконила самочинно збудоване житло в обмін на квартири
17 травня, під час сесії Львівської міської ради, депутати затвердили ТзОВ «Каньйон» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, 307-а. Цим рішенням вони фактично узаконили самочинно збудоване житло, яке мали знести ще два роки тому. «За» відповідне рішення проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.



Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Каньйон» отримує в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а. При цьому ділянку із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони перевели у категорію житлової та громадської забудови. Також для ділянки змінили й цільове призначення.

Зазначимо, 0,0173 га вказаної ділянки розташована у межах червоних ліній.
https://portal.lviv.ua/news/2018/05/17/ ... a-kvartiri
jump
 
Повідомлень: 1824
З нами з: 18.08.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вчора проходив біля майбутнього "Спартака"
Зараз він на отакій стадії будівництва(трохи темноваті фото, бо ввечері хмарилось)
Зображення
Зображення
.... ну, а там вже два кроки до мого "Авалон-ця"))
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:00

  greenozon написав:в місті дешевих небуває
бувають дорогі і Дуже ДОрогі :)

Ну то хоть де дорогі). але не дуже дорогі)
stepler
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:53

  Долярчик написав:
  geoleo написав:Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку?

Минулого року цей захід також проігнорували найбільші забудовники (Інтергалбуд, Ріел) і Парус; ексклюзивного або просто нового не було нічого. Щодо згаданих вами нинішніх котлованів. Глобус Континент стартував по 9900 гривень, а місяць тому він був ще по 550 уо, і це вже було непривабливо за Сокільники (а це Сокільники) і геть розбиту дорогу. Там хіба можна брати для життя, кому підходить район.

Котлован по 11900 на Малоголосківській - цікаво під інвестицію. Але це відомо з їхньої реклами на сіті-лайтах на Чорновола.

На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами.

Зображення

Це теж Малоголосківська. Не центр, проте непогано. Здачу обіцяють в кінці року. Перший поверх (на якому, власне, і можна робити такі перепланування - є), його віддали би дешевше. Але сам об'єкт проблемний, здачу вже перенесли на два (!) роки, змінився забудовник, який додав два поверхи, і зараз ціна 16000 грв на кв. м. - не айс.


...ще раз хотів повернутись до цієї ідеї(розділити однуху на дві однухи-кухні-студії)
...так от, все то, ніби, добре.... але, подумалось про те, що то будуть, НАЧЕБТО, дві квартири - тобто, два входи(ну тут просто, ставимо на одних дверях, наприклад, 12, на других - 12А),але далі,то трохи піде БІЛЬШЕ коштів на "зайві" лічильники! - ШІСТЬ :shock: - на воду(тут пів біди, вони не такі дорогі), і ТРИ - на ГАЗ!(а вони - на порядок дорожчі, а особливо ДОЗВОЛИ І ВСТАНОВЛЕННЯ!)
....а, і ще ОПАЛЕННЯ!!! +1 двохконтурний котел(якщо Інд. Оп.) - НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ, бо непередбачена ДОДАТКОВА вентиляційна шахта! - то ж тупо треба буде розводити опалення від одного котла на дві квартири, або ПРОСТІШИЙ варіант: робити електричний підігрів підлоги/чи встановити кондюк.... :?:

...щось то багато "виплило" ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ, і чимало менінгіту(на рахунок газ-лічильників і опалення) :!:

.... цікава тема, але щось їй не дуже приділили уваги...

Чи там, ми умовну нашу другу квартиру(яка вийде при розподілі/переплануванні), просто пустимо там все на електрику?

п. с.
...і Я дивуюсь/ненадивуюсь, що переглядів цієї гілки 165тис! - а вона, як "дохла кішка"! Чому НОВІ читачі не прагнуть чирканути пару речень свого досвіду/думок???!(що, лише читають, а написати немають що?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хто шо думає про наступний варіант:
Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)
Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні.
stepler
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:14

  stepler написав:Хто шо думає про наступний варіант:
Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)
Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні.

....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?

...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 226227228229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 110, 111, 112
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
1111 97603
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 22:18
djbnd777
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 394862
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17343
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.