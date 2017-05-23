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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  stepler написав:Хто шо думає про наступний варіант:
Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)
Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні.

....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?

...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки! :D

А якщо земля приватизована?


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fis
 
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