Долярчик написав:
....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?
...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки!
А якщо земля приватизована?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А якщо земля приватизована?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:51
А якщо "доброзичливі/щирі" сусіди "стукануть" і через місяць/другий до вас звернуться певні органи?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:49
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