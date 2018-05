Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23

Долярчик написав: stepler написав: Хто шо думає про наступний варіант:

Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)

Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні. Хто шо думає про наступний варіант:Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні.

....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?



...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки! ....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки!

А якщо земля приватизована?Sent from my iPhone using Tapatalk