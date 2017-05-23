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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  stepler написав:Хто шо думає про наступний варіант:
Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)
Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні.

....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?

...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки! :D

А якщо земля приватизована?


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:51

  fis написав:
Долярчик написав:
  stepler написав:Хто шо думає про наступний варіант:
Купити двоповерховий цегляний гараж зі світлом і водою (квадратів так 40)(продаються такі)
Маленький ремонт і здавати в оренду по нижчій ціні.

....а як там на рахунок каналізації? - є можливість поставити унітаз?

...і в гаражів, є "погана властивість" - їх люблять зносити, а на їхньому місці будують будинки! :D

А якщо земля приватизована?

А якщо "доброзичливі/щирі" сусіди "стукануть" і через місяць/другий до вас звернуться певні органи? :wink: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:49

  Долярчик написав:А якщо "доброзичливі/щирі" сусіди "стукануть" і через місяць/другий до вас звернуться певні органи? :wink: :mrgreen:

Наприклад які органи?
stepler
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:02

  stepler написав:
  Долярчик написав:А якщо "доброзичливі/щирі" сусіди "стукануть" і через місяць/другий до вас звернуться певні органи? :wink: :mrgreen:

Наприклад які органи?

.....такі, які скажуть: "айяйяй! - Ви зробили з нежитлового - житлове! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:18

Долярчик
Ну ось. Якщо вже навіть пан Долярчик не знає то що говорити про "сусідів"))
stepler
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:38

  stepler написав:Долярчик
Ну ось. Якщо вже навіть пан Долярчик не знає то що говорити про "сусідів"))

Ваша ідея креативна але ризикова. Якщо це окремо стоячий гараж (не в кооперативі) то може щось і вийти. Якщо ні то х.з хто в такому схоче жити. Щому так думаю ? Бо чув, що на курортах близькі до моря гаражі перепрофільовують в житло під сезонну здачу, також чув, що знову ж таки там дехто здає свою квартиру на сезон, а сам переїзджає жити в гараж.
Але ! Про подібне у нашому місті не чув.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:47

  stepler написав:
  Долярчик написав:А якщо "доброзичливі/щирі" сусіди "стукануть" і через місяць/другий до вас звернуться певні органи? :wink: :mrgreen:

Наприклад які органи?


Почнемо з енергетиків, що провіряють лічильник, в мене бувають +/- раз в три місяц, далі може водоканал, пожежники ітд. всі люблять купони постригти...
Львівський БатяР
 
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