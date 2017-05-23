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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:36

  Долярчик написав:
  Bolt написав:
  Зорро написав:З гаражами, то цікаво, а чи вигідно здавати в оренду дачі довкола Львова?

Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.

....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)

Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.
Bolt
 
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