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Зорро написав:З гаражами, то цікаво, а чи вигідно здавати в оренду дачі довкола Львова?
Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.
....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)
Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.
Bolt написав:[quote=" Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.
====== ....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)
========
Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.
=======
....так, яму три-чотири рази в рік треба відкачувати(залежить від ємкості) .... і якщо нормально утеплити фасад, то не буде дорожче, ніж в міській квартирі!
п. с. ... напевно, в неї була дача, типу "старої хати в селі", де, що зовні, а що в середині вигляд "для алкашів"! ....а я кажу, про ЗОВСІМ ІНШИЙ РІВЕНЬ дачі(інший вигляд/умови/якість) ... ну, не аж така, як на тих фото, але в тому дусі! https://vashmagazin.ua/nerukhomist/budy ... e/1722794/
Bolt написав:[quote=" Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.
====== ....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)
========
Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.
=======
....так, яму три-чотири рази в рік треба відкачувати(залежить від ємкості) .... і якщо нормально утеплити фасад, то не буде дорожче, ніж в міській квартирі!
п. с. ... напевно, в неї була дача, типу "старої хати в селі", де, що зовні, а що в середині вигляд "для алкашів"! ....а я кажу, про ЗОВСІМ ІНШИЙ РІВЕНЬ дачі(інший вигляд/умови/якість) ... ну, не аж така, як на тих фото, але в тому дусі! https://vashmagazin.ua/nerukhomist/budy ... e/1722794/[/quote] На рахунок 3-4 раза в рік ви помиляєтесь.Грунт глина на то і називається Глино—Наварія.Вода майже не сходить.Н Брюховичах пісок. Може там краще.Реально в мене яма 7,5 кубів заповнюєтьмя за 2 тижня.Дружина любить прати;) В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.
Bolt написав:В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.
...у сусіда здається, чи то просто подібна?
... ну, і невже, подібну до такої не можна здати за 8-10тис?(якщо вона до 10км від Львова?)
Чомусь не можу додавати фото з телефону, так би закинув фото.Будинокподібний як на тій ссилці, що ви навели.Але без цоколя.Тобо поверх, і горище. Наведіть мені приклад ЦА хто буде платити 8- 10 кг за дачу з 4 ма сотиками землі в 10 км від Вікторії Гарденс в. Пустомитівському напрямку.
Bolt написав:В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.
...у сусіда здається, чи то просто подібна?
... ну, і невже, подібну до такої не можна здати за 8-10тис?(якщо вона до 10км від Львова?)
Чомусь не можу додавати фото з телефону, так би закинув фото.Будинокподібний як на тій ссилці, що ви навели.Але без цоколя.Тобо поверх, і горище. Наведіть мені приклад ЦА хто буде платити 8- 10 кг за дачу з 4 ма сотиками землі в 10 км від Вікторії Гарденс в. Пустомитівському напрямку.
...наприклад, молода сім'я з дитиною/дітьми Які хочуть: 1) чисте повітря/гарна природа 2) більше житлової площі за ту ж ціну, що двушка в місті 3) своя грядка/свої фруктові дерева/кущі і т. д. (правда, треба хоч 6-7соток землі щоб було) (он, наприклад, в напрямку, як на Жирівку є цікаві варіанти)