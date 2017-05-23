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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:36

  Долярчик написав:
  Bolt написав:
  Зорро написав:З гаражами, то цікаво, а чи вигідно здавати в оренду дачі довкола Львова?

Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.

....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)

Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:52

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:[quote="
Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.

======
....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)

========

Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.

=======

....так, яму три-чотири рази в рік треба відкачувати(залежить від ємкості)
.... і якщо нормально утеплити фасад, то не буде дорожче, ніж в міській квартирі!

п. с.
... напевно, в неї була дача, типу "старої хати в селі", де, що зовні, а що в середині вигляд "для алкашів"! :mrgreen:
....а я кажу, про ЗОВСІМ ІНШИЙ РІВЕНЬ дачі(інший вигляд/умови/якість) :idea:
... ну, не аж така, як на тих фото, але в тому дусі! :D
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/budy ... e/1722794/
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:42

  Долярчик написав:
  Bolt написав:
  Bolt написав:[quote="
Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.

======
....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)

========

Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.

=======

....так, яму три-чотири рази в рік треба відкачувати(залежить від ємкості)
.... і якщо нормально утеплити фасад, то не буде дорожче, ніж в міській квартирі!

п. с.
... напевно, в неї була дача, типу "старої хати в селі", де, що зовні, а що в середині вигляд "для алкашів"! :mrgreen:
....а я кажу, про ЗОВСІМ ІНШИЙ РІВЕНЬ дачі(інший вигляд/умови/якість) :idea:
... ну, не аж така, як на тих фото, але в тому дусі! :D
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/budy ... e/1722794/[/quote]
На рахунок 3-4 раза в рік ви помиляєтесь.Грунт глина на то і називається Глино—Наварія.Вода майже не сходить.Н Брюховичах пісок. Може там краще.Реально в мене яма 7,5 кубів заповнюєтьмя за 2 тижня.Дружина любить прати;)
В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.

...у сусіда здається, чи то просто подібна?

... ну, і невже, подібну до такої не можна здати за 8-10тис?(якщо вона до 10км від Львова?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:29

  Долярчик написав:
  Bolt написав:В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.

...у сусіда здається, чи то просто подібна?

... ну, і невже, подібну до такої не можна здати за 8-10тис?(якщо вона до 10км від Львова?)

Чомусь не можу додавати фото з телефону, так би закинув фото.Будинокподібний як на тій ссилці, що ви навели.Але без цоколя.Тобо поверх, і горище.
Наведіть мені приклад ЦА хто буде платити 8- 10 кг за дачу з 4 ма сотиками землі в 10 км від Вікторії Гарденс в. Пустомитівському напрямку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:32

Рік жили якісь не то аспіранти не то викладачі з Франка.(захотілось на природі пожити)Потім менше року 2 таксиста на бл.яхах.Сумніваюсь , щоб вони могли викласти 8-10кг
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:42

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.

...у сусіда здається, чи то просто подібна?

... ну, і невже, подібну до такої не можна здати за 8-10тис?(якщо вона до 10км від Львова?)

Чомусь не можу додавати фото з телефону, так би закинув фото.Будинокподібний як на тій ссилці, що ви навели.Але без цоколя.Тобо поверх, і горище.
Наведіть мені приклад ЦА хто буде платити 8- 10 кг за дачу з 4 ма сотиками землі в 10 км від Вікторії Гарденс в. Пустомитівському напрямку.

...наприклад, молода сім'я з дитиною/дітьми
Які хочуть:
1) чисте повітря/гарна природа
2) більше житлової площі за ту ж ціну, що двушка в місті
3) своя грядка/свої фруктові дерева/кущі і т. д. (правда, треба хоч 6-7соток землі щоб було)
(он, наприклад, в напрямку, як на Жирівку є цікаві варіанти)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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