Додано: Нед 03 чер, 2018 20:42

Долярчик написав: Bolt написав: Bolt написав: [quote="

Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу. [quote="Сусідка сдавала будиночок в дачному кооперативі 45 м.кв.16 км до ценру.Світло , інтернет, вигрібна яма .Рік жила молода пара, потім двое таксистів.3000 грн + комуналь.150 м до маршрутки до Прим .вокзалу.

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....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря) ======....щось "слабенько"! Якщо б там зробити економ-ремонт і купити" свіжішшу" мебель...... і зробити "гарне" подвір'я.... - то думаю, можна і 8-10тис брати, типу, як за "особняк"(який має мінімум дві кімнати і власне подвіря)

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Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує. ========Я здивувався, що за 3 сдала.Думав кому таке треба.Зимою замахаєшся електрикою топити.Яму відкачати 400 грн коштує.

=======....так, яму три-чотири рази в рік треба відкачувати(залежить від ємкості).... і якщо нормально утеплити фасад, то не буде дорожче, ніж в міській квартирі!п. с.... напевно, в неї була дача, типу "старої хати в селі", де, що зовні, а що в середині вигляд "для алкашів"!....а я кажу, про ЗОВСІМ ІНШИЙ РІВЕНЬ дачі(інший вигляд/умови/якість)... ну, не аж така, як на тих фото, але в тому дусі![/quote]На рахунок 3-4 раза в рік ви помиляєтесь.Грунт глина на то і називається Глино—Наварія.Вода майже не сходить.Н Брюховичах пісок. Може там краще.Реально в мене яма 7,5 кубів заповнюєтьмя за 2 тижня.Дружина любить прати;)В сусіда дача подібна на вашу ссилочку .Побудована десь 8 років тому.Стіни в керамзоблок згори пінопласт.Півторачка.Згори спальня .Внизу студія+санвузол з туалетом і душом.