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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Но у вас может все проще быть , арендуйте на лето зеленую поляну , палатки , пару емкостей с водой , летний душ , мангал - и вот он кемпинг
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А это все настроили на месте лодочных гаражей
https://www.krym4you.com/goroda/yubk/utes/
kash
 
Повідомлень: 9
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 229230231232
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