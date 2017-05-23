Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 чер, 2018 09:57
Но у вас может все проще быть , арендуйте на лето зеленую поляну , палатки , пару емкостей с водой , летний душ , мангал - и вот он кемпинг
kash
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Додано: Суб 09 чер, 2018 20:07
А это все настроили на месте лодочных гаражей
https://www.krym4you.com/goroda/yubk/utes/
kash
Повідомлень: 9
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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