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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Но у вас может все проще быть , арендуйте на лето зеленую поляну , палатки , пару емкостей с водой , летний душ , мангал - и вот он кемпинг
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А это все настроили на месте лодочных гаражей
https://www.krym4you.com/goroda/yubk/utes/
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...що там? - які є зараз цікаві об'єкти для здачі? - які ціни?
...чи всі вже у відпустках і мали в носі те все? :mrgreen:

...Я, щось цього року пізно відкрив рибацький сезон :)
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Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... перетяну це сюди, - тут буде доречнішше...

Беремо в іпотеку житло для здачі в оренду:
....давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
.....то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?

п. с.
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма! :shock:
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте! :shock:

п. с. 2
В моїй схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!

- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент(через 5р) буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А Вы рыбу ловить в коммерческих объемах не пробовали ?
kash
 
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