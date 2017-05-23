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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 чер, 2018 09:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Но у вас может все проще быть , арендуйте на лето зеленую поляну , палатки , пару емкостей с водой , летний душ , мангал - и вот он кемпинг
Додано: Суб 09 чер, 2018 20:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А это все настроили на месте лодочных гаражей
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...що там? - які є зараз цікаві об'єкти для здачі? - які ціни?
...чи всі вже у відпустках і мали в носі те все?
...Я, щось цього року пізно відкрив рибацький сезон
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... перетяну це сюди, - тут буде доречнішше...
Беремо в іпотеку житло для здачі в оренду:
....давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
.....то ж поїхали:
- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.
- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)
- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....
- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!
- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!
Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
п. с.
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма!
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте!
п. с. 2
В моїй схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!
- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент(через 5р) буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А Вы рыбу ловить в коммерческих объемах не пробовали ?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
насколько я знаю, классическую схему погашения кредита банки не используют уже лет 10, только аннуитет, т.е. равные платежи в течении всего срока. так что "худнути не буде".
взял кредитный калькулятор. 500тыс на 5 лет под 20% - ежемесячный платеж - 13246грн. переплата за 5 лет - около 300тыс.грн.
итого, первый взнос - 300тыс. + кредит 500тыс. + проценты 300тыс. = 1.1млн.грн.
квартиранты заплатят - 8*60=480тыс. за 5 лет.
итого мы заплатим за эту квартиру 1.1млн минус 480тыс. = 620тыс.грн.
если предположить, что ее цена на рынке через 5 лет будет равна тем же 800тыс., то наш профит = (800/620-1)*100 = 29% или 180тыс.грн
если учесть еще процент банка за страхование жизни на период кредита плюс разовый процент при выдаче, плюс еще всякие сопутствующие платежи, то профит конечно будет ниже.
берем депокалькулятор.
ввожу те же начальные вложения - 300тыс.грн(11538$) под допустим 4% годовых на 5 лет, с капитализацией, получаем 2551$(66тыс.грн) процентов - это примерно 22%.
вы так уверены что именно больше? а вдруг меньше процентов на 20-30, вы не допускаете такой вариант? если экономика не начнет развиваться - трудовая миграция усилится, соответственно цены на недвигу вниз.
в итоге, доход 29% (по факту меньше) на недвиге против 22% на доллародепо.
но, сколько будет стоить недвига через 5 лет - думаю не знает никто, может в три раза подорожает, а может в два раза подешевеет.
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