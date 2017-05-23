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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Но у вас может все проще быть , арендуйте на лето зеленую поляну , палатки , пару емкостей с водой , летний душ , мангал - и вот он кемпинг
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А это все настроили на месте лодочных гаражей
https://www.krym4you.com/goroda/yubk/utes/
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...що там? - які є зараз цікаві об'єкти для здачі? - які ціни?
...чи всі вже у відпустках і мали в носі те все? :mrgreen:

...Я, щось цього року пізно відкрив рибацький сезон :)
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... перетяну це сюди, - тут буде доречнішше...

Беремо в іпотеку житло для здачі в оренду:
....давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво!
.....то ж поїхали:

- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.

- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)

- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!

- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!

Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?

п. с.
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма! :shock:
- то ж ви фактично нічого не переплачуєте! :shock:

п. с. 2
В моїй схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом!

- тут, лише два питання, які вже озвучувались:
1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)
2) і скільки на той момент(через 5р) буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А Вы рыбу ловить в коммерческих объемах не пробовали ?
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

насколько я знаю, классическую схему погашения кредита банки не используют уже лет 10, только аннуитет, т.е. равные платежи в течении всего срока. так что "худнути не буде".
взял кредитный калькулятор. 500тыс на 5 лет под 20% - ежемесячный платеж - 13246грн. переплата за 5 лет - около 300тыс.грн.
итого, первый взнос - 300тыс. + кредит 500тыс. + проценты 300тыс. = 1.1млн.грн.
квартиранты заплатят - 8*60=480тыс. за 5 лет.
итого мы заплатим за эту квартиру 1.1млн минус 480тыс. = 620тыс.грн.
если предположить, что ее цена на рынке через 5 лет будет равна тем же 800тыс., то наш профит = (800/620-1)*100 = 29% или 180тыс.грн
если учесть еще процент банка за страхование жизни на период кредита плюс разовый процент при выдаче, плюс еще всякие сопутствующие платежи, то профит конечно будет ниже.
  Долярчик написав:1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)

берем депокалькулятор.
ввожу те же начальные вложения - 300тыс.грн(11538$) под допустим 4% годовых на 5 лет, с капитализацией, получаем 2551$(66тыс.грн) процентов - это примерно 22%.
  Долярчик написав:2) і скільки на той момент(через 5р) буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)

вы так уверены что именно больше? а вдруг меньше процентов на 20-30, вы не допускаете такой вариант? если экономика не начнет развиваться - трудовая миграция усилится, соответственно цены на недвигу вниз.
в итоге, доход 29% (по факту меньше) на недвиге против 22% на доллародепо.
но, сколько будет стоить недвига через 5 лет - думаю не знает никто, может в три раза подорожает, а может в два раза подешевеет.
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 10:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... ну от, "знав би прикуп...." (с) - це, що-до верхнього допису...

....і трохи вихідного офтопчику...
Може б хтось передась "вітання" нашому меру, разом з цим фото?-чи хоч в адміністрацію міста Лева?
....якщо потрібно, то Я щодня такі фотки можу присилати! Це ж не десь в "захолусті", а перед ТЦ Сихів, передня площа, великий потік людей, зупинки громадського транспорта і......... такий срач!!!! - і то кожен день!!!
Що толку, що якась служба в сірих формах їх посовує то в право, то вліво на пару метрів, а толку? (навіщо та служба створена за наші податки???.... пошили їм форми.... платять зарплатню.... - за що???!) - інколи видно, що був приказ розігнати/зачистити..... - то ті бабки-перекупки(бо справжніх селянів там мало) йдуть за ТЦ і там вже створюють подвійний срач!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:23

... то лізти, чи ні в кредитну кабалу?))

  deniska написав:
  Долярчик написав:- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....

насколько я знаю, классическую схему погашения кредита банки не используют уже лет 10, только аннуитет, т.е. равные платежи в течении всего срока. так что "худнути не буде".
взял кредитный калькулятор. 500тыс на 5 лет под 20% - ежемесячный платеж - 13246грн. переплата за 5 лет - около 300тыс.грн.
итого, первый взнос - 300тыс. + кредит 500тыс. + проценты 300тыс. = 1.1млн.грн.
квартиранты заплатят - 8*60=480тыс. за 5 лет.
итого мы заплатим за эту квартиру 1.1млн минус 480тыс. = 620тыс.грн.
если предположить, что ее цена на рынке через 5 лет будет равна тем же 800тыс., то наш профит = (800/620-1)*100 = 29% или 180тыс.грн
если учесть еще процент банка за страхование жизни на период кредита плюс разовый процент при выдаче, плюс еще всякие сопутствующие платежи, то профит конечно будет ниже.
  Долярчик написав:1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!)

берем депокалькулятор.
ввожу те же начальные вложения - 300тыс.грн(11538$) под допустим 4% годовых на 5 лет, с капитализацией, получаем 2551$(66тыс.грн) процентов - это примерно 22%.
  Долярчик написав:2) і скільки на той момент(через 5р) буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)

вы так уверены что именно больше? а вдруг меньше процентов на 20-30, вы не допускаете такой вариант? если экономика не начнет развиваться - трудовая миграция усилится, соответственно цены на недвигу вниз.
в итоге, доход 29% (по факту меньше) на недвиге против 22% на доллародепо.
но, сколько будет стоить недвига через 5 лет - думаю не знает никто, может в три раза подорожает, а может в два раза подешевеет.

... звичайно, що ніхто не знає, що буде з цінами через рік, 5... 10р...... але! :idea:
.... ще, на сусідній гілці радили, щоб краще було б, якщо весь кредит покривав би орендар...
...то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде :D...... хіба що можна - з долародепо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:42

На протязі останніх 3 років гривнедепо вигідніще за аренду.
Але...ніхто не знає майбутнього. :(
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:гривнедепо вигідніще за аренду.

зрештою як і за бако-депо :)
лише потрібно зайти в правильний момент.
+50грн !
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