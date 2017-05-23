Додано: Нед 17 чер, 2018 15:15

.... я просто перетягну відповіді сюди:відповідь Андрія777:Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????=========Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті!Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює.Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша.========innamax2008 написав:Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.===========Ви що прикалуєтесь?Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.========.... і моя відповідь була приблизною:Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників?...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців!(а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну