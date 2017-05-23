.... я просто перетягну відповіді сюди:
відповідь Андрія777:
Первый написав:
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
=========
Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті!
Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює.
Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша.
========
innamax2008 написав:
Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.
===========
Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
========
.... і моя відповідь була приблизною:
Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників?
...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців!
(а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну )