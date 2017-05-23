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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:15

Re: Купуємо в КРЕДИТ для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухоміс

.... я просто перетягну відповіді сюди:
відповідь Андрія777:
Первый написав:
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
=========

Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті!
Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює.
Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша.
========

innamax2008 написав:
Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.
===========

Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
========

.... і моя відповідь була приблизною:
Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників? :shock:
...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців!
(а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну :wink:)
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

....а Я так і думав, що там щось буде! - бо стільки місця там занедбаного пропадає....
... тільки, я хотів, щоб там пізніше(через 2-3р) почали будувати, щоб Я поруч біля свого Лайту, взяв в розтермінування квартиру для здачі в оренду на етапі котлован.... (а так, не вспіваю наскирдувати, бо попереду ще мене чекає ремонт)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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