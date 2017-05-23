Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
.... я просто перетягну відповіді сюди: відповідь Андрія777: Первый написав: Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА?????? =========
Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті! Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює. Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша. ========
innamax2008 написав: Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись. ===========
Ви що прикалуєтесь? Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті). Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший. ========
.... і моя відповідь була приблизною: Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників? ...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців! (а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну )
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....а Я так і думав, що там щось буде! - бо стільки місця там занедбаного пропадає.... ... тільки, я хотів, щоб там пізніше(через 2-3р) почали будувати, щоб Я поруч біля свого Лайту, взяв в розтермінування квартиру для здачі в оренду на етапі котлован.... (а так, не вспіваю наскирдувати, бо попереду ще мене чекає ремонт)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
...може колись......через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки: ...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...так ніби, і вівці цілі, і вовки ситі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:...може колись......через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки: ...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...так ніби, і вівці цілі, і вовки ситі!
По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками. По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені... По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
Львівський БатяР написав:По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками. По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені... По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах... 1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. 400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту (400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"! 1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло) 2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс 3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс 4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс 5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс ...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти 3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
Доброго дня! Шановні. Давно читаю форум. І ось назріло в мене бажання придбати у Львові 2-х кімнатну квартиру. Готовий потратити на початковій стадії 1млн.грн. Розглядаю варіанти різні- окрім совдеповских квартир з центральним опаленням. Знайомий взяв на Малоголосівській (ніби вже виритий котлован- здача в кінці 19-го)по 14000 м.кв., що і мені радить. Поясню- сам не зі Львова, і Львів знаю погано. Але так як вже з тиждень моніторю питання купівлі, то схиляюсь більше до придбання квартири у вже збудованому будинку і в більш "престижнихних" районах(н.п. Франківський). Квартиру розглядаю в першу чергу для здачі в оренду. По можливості прошу порад від більш обізнаних в цьому питанні.