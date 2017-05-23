RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:15

Re: Купуємо в КРЕДИТ для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухоміс

.... я просто перетягну відповіді сюди:
відповідь Андрія777:
Первый написав:
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
=========

Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті!
Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює.
Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша.
========

innamax2008 написав:
Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.
===========

Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
========

.... і моя відповідь була приблизною:
Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників? :shock:
...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців!
(а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну :wink:)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 19.10.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:00

http://tvoemisto.tv/news/na_terytorii_kolyshnogo_zavodu_u_lv

http://tvoemisto.tv/news/na_terytorii_k ... 93983.html
Rasputin Ioan
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

....а Я так і думав, що там щось буде! - бо стільки місця там занедбаного пропадає....
... тільки, я хотів, щоб там пізніше(через 2-3р) почали будувати, щоб Я поруч біля свого Лайту, взяв в розтермінування квартиру для здачі в оренду на етапі котлован.... (а так, не вспіваю наскирдувати, бо попереду ще мене чекає ремонт)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 19.10.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...може колись......через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))

.... он мої думки:
...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!

(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде :D...... хіба що можна - з долародепо)

... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)

...так ніби, і вівці цілі, і вовки ситі! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 19.10.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:17

  Долярчик написав:...може колись......через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))

.... он мої думки:
...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!

(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде :D...... хіба що можна - з долародепо)

... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)

...так ніби, і вівці цілі, і вовки ситі! :D


По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками.
По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені...
По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 137
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками.
По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені...
По третє кешбек у цього проекту років так з 20+

....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах...
1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....

п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 19.10.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Доброго дня! Шановні. Давно читаю форум. І ось назріло в мене бажання придбати у Львові 2-х кімнатну квартиру. Готовий потратити на початковій стадії 1млн.грн. Розглядаю варіанти різні- окрім совдеповских квартир з центральним опаленням. Знайомий взяв на Малоголосівській (ніби вже виритий котлован- здача в кінці 19-го)по 14000 м.кв., що і мені радить. Поясню- сам не зі Львова, і Львів знаю погано. Але так як вже з тиждень моніторю питання купівлі, то схиляюсь більше до придбання квартири у вже збудованому будинку і в більш "престижнихних" районах(н.п. Франківський). Квартиру розглядаю в першу чергу для здачі в оренду. По можливості прошу порад від більш обізнаних в цьому питанні.
v_bodnar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:12

v_bodnar
... зразу кажу, що Малоголосківська, трохи на "відшибі", то до нормальної транспортної роз'вязки ще крокувати й крокувати.... але, якщо квартиранти попадуться з авто, то це не буде проблемою....
.. з переваг - там затишно!
... з мінусів - десь поряд там закинуті старі цвинтарі...

... а взагалі, Я б радив дивитись кожен об'єкт по карті, де позначені найближчі садочки/школи/супермаркети і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 19.10.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 122, 123, 124
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
1232 121599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 11:19
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 281, 282, 283
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2821 403306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 23:55
Львівський БатяР
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 18079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.